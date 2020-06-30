ABD’de arkadaşına eşya taşımasında yardım eden Christopher Town yer döşemesi kırıldıktan sonra, evin altındaki 6 metre derinliğindeki gizli kuyuya düştü.

ABD’de ilginç bir olay yaşandı. Ülkenin Connecticut eyaletindeki Guilford kentinde arkadaşına eşya taşımasında yardım eden Christopher Town, yer döşemesi kırılınca, evin altında bulunan, 1843 yılında inşa edilen 6 metrelik kuyuya düştü. Kuyuya düşen Town’ı Guilford İtfaiyesi kurtardı.

EVİN İÇİNE GİZLENMİŞ KUYUDA CAN PAZARI

Gizli kuyuya düşen Town, “Bir çatlama sesi duydum ve aşağı baktım. Zemin ayaklarımın altında bir yola dönüştü ve düşmeye başladım. İtfaiye inanılmaz derecede profesyoneldi. Harika bir iş çıkardılar ve hayatımı kurtardılar. Orada öleceğim kesinmiydi bilemiyorum ama giderek daha fazla havasız kalıyordum ” İfadelerini kullandı.