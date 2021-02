ABD’de 9 yaşındaki siyahi kıza biber gazı sıkan polisler açığa alındı

ABD, (DHA) – ABD’de polislerin biber gazı sıktıktan sonra gözaltına aldıkları 9 yaşındaki kız çocuğunu kelepçeli bir şekilde polis aracının arkasında oturttuğu olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu arada polislerin açığa alındığı belirtildi.

New York eyaletinin Rochester kentinde geçen hafta, 9 yaşındaki siyahi bir kız için ’intihara meyilli’ olduğu, annesine ve kendisine zarar vermeye çalıştığı ihbarı üzerine polisler adrese gitti. Burada 9 yaşındaki çocuk gözaltına aldı. Polis aracının arka koltuğuna oturtulan çocuğun, biber gazı sıkıldığı için, “Memur bey lütfen bunu bana yapmayın” dediği ve “Yanıyor” diye çığlık attığı görüldü.

AÇIĞA ALINDILAR

Hakkında soruşturma başlatılan polislerin açığa alındığı belirtildi. Tepki çeken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polislerin çocuğu azarladığı görüldü.

NEW YORK VALİSİ: GÖRÜNTÜLER RAHATSIZ EDİCİ

New York Valisi Andrew Cuomo, görüntülerin rahatsız edici olduğunu belirtirken, “Eyaletin her köşesindeki New Yorklular bu durumdan bıkmış durumda. Üç kız babası olarak öfkeliyim” diye konuştu.