ABD’de 8 ay koronavirüsle savaşan hemşire hastaneden alkışlarla taburcu oldu

ABD, (DHA) – ABD’nin California eyaletinde 8 aydır hastanede koronavirüs tedavisi gören yoğun bakım hemşiresi 66 yaşındaki Merlin Pambuan, alkışlarla taburcu oldu.

California’da koronavirüse yakalanan 40 yıllık yoğun bakım ünitesi hemşiresi Merlin Pambuan, hastanede 8 aylık tedavisinin ardından hastalığı yendi. Pambuan, Pazartesi günü tedavi gördüğü Long Beach kenti St. Mary Tıp Merkezi’nden hastane personelinin alkışlarıyla taburcu oldu.

Hastanede yattığı sürenin 3 ayı komada kalan hemşire Pambuan, tedavisinin son birkaç ayını ise fizik tedavi görerek geçirdi.