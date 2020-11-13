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Ana Sayfa Dış Haberler ABD’de 29 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı -EK FOTOĞRAFLAR
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Tarım ve Orman Bakanlığı: Ekiplerimiz konuyla ilgili inceleme başlatmıştır
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Profesörün ‘Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz’ paylaşımı tepki çekti
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