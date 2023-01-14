ABD’de 1991’den itibaren kansere bağlı ölümler yüzde 33 düştü

- Reklam -

ABD, (DHA) – ABD Kanser Topluluğu, yayınladıkları ABD kanser istatistikleri raporunda 1991 ile 2020 tarihleri arasında kansere bağlı ölümlerin yüzde 33 azaldığını duyurdu. Sigara tüketimindeki düşüş, erken teşhis ve rahim ağzı kanseri aşısı gibi tedavideki gelişmelerin bu düşüşte etkili olduğu vurgulandı.

ABD Kanser Topluluğu, 1991 ile 2020 tarihleri arasında kansere bağlı ölümlerin yüzde 33 azaldığını ve bunun 3.8 milyon kişinin hayatının kurtulduğu anlamına geldiğini belirtti. Kanser ölümlerindeki bu düşüşte daha düşük sigara içme oranları, erken teşhis ve tedavideki gelişmelerin etkili olduğu belirtildi.

Kovid-19 salgını sebebiyle yaşanan karantinaların kanser ve tedavisine nasıl yansıdığının henüz bilinmediği ifade edilen raporda en dikkat çekici değişimin, rahim ağzı kanserinde yaşandığına dikkat çekildi. Buna göre “2012’den 2019’a kadar 20’li yaşların başındaki kadınlar arasında rahim ağzı kanserinin yüzde 65 düşüş yaşadığı” belirtildi. Rahim ağzı kanserini önlemede kullanılan HPV aşısının bu düşüşte etkili olduğunun altı çizildi.

PROSTAT KANSERİNDE ARTIŞ

Öte yandan 2014’ten 2019’a kadar prostat kanseri vakalarında her yıl yüzde 3’lük bir artış yaşandığı ifade edildi. ABD Kanser Topluluğu raporunda bunun yaklaşık 99 bin yeni vaka anlamına geleceğini vurguladı.