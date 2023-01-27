ABD’de 100 milyon dolar gasp eden fidye yazılım örgütüne operasyon

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ABD, (DHA) – ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, kurbanlardan şimdiye kadar 100 milyon dolar gasp eden fidye yazılım suç örgütünün bilgisayar ve sunucularına el koyduklarını duyurdu. Suç örgütün, pandemi zamanı bir hastanenin dijital altyapısına saldırdığı, sistemleri kilitlenen ve hasta kabul edemeyen hastanenin ancak fidyeyi ödedikten sonra hasta kabul etmeye başladığı vurgulandı.

Adalet Bakanı Garland, dün yaptığı duyuruda Hive (Kovan) adını verdikleri fidye yazılım suç örgütünün 80 ülkede 1.500’den fazla kurbanı hedef aldığını ve şimdiye kadar 100 milyon dolar gasp ettiğini vurgulayarak örgütün tüm bilgisayar ve sunucu altyapısına el koyduklarını belirtti.

Adalet Bakanı bu siber suç örgütünün hastanelere, okullara, finans firmalarına ve kritik altyapıya sahip kuruluşlara siber saldırılar düzenlediğini, özellikle pandemi sırasında bir hastanenin dijital ağına saldırarak hastanenin, sistemlerini kilitleyip yeni hasta kabullerini engellediğini ifade etti. Söz konusu hastane yetkililerinin istenilen fidyeyi ödeyerek yeni hasta kabul ettiğini belirten Bakan Garland, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının geçen sene Temmuz ayında Hive örgütünün dijital ağına sızarak şifre çözme anahtarlarını ele geçirdiğini ve bu anahtarları dünya çapındaki kurbanlara vererek örgütün talep ettiği 130 milyon dolarlık fidye ödenmesini engellediğini ifade etti.

Hive’a düzenlenen operasyonun uluslararası işbirliğiyle yapıldığının altını çizen Bakan Garland, suç örgütünün web sitesinde basına verilen görselin yayınlandığını belirtti. Görselde “Federal Soruşturma Bürosu bu siteye, Hive Fidyeyazılım’a karşı yürütülen koordineli bir yasa uygulama eyleminin parçası olarak el koydu” yazdığı görüldü. ABD Hazine Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada fidye yazılımı saldırılarının ABD kuruluşlarına sadece 2021’de 886 milyon dolara mal olduğunu tahmin ettiğini duyurmuştu.

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