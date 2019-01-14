ABD Başkanı Trump’ın, “Kürtleri vurmaları halinde Türkiye’yi ekonomik açıdan mahvederiz. 32 kilometrelik bir güvenli bölge yaratacağız” demesini her zamanki gaflarından biri olarak mı değerlendirmek gerekir, yoksa bu sözler, planlı programlı, hesaplı kitaplı mı söylenmiştir?

Bana kalırsa, ikincisi…

Türkiye son yıllarda ABD’nin istediklerini yapmıyor, nispeten kişilikli bir dış politika izlemeye uğraşıyor.

Rusya ile kurulan sıcak diyalog, İran’la olan yakınlaşma, İsrail’e yönelik sert açıklamalar, Suudi Arabistan yönetimine mesafeli yaklaşım, ABD’nin bölgesel çıkarlarına uymuyor.

Türkiye’nin kendi savunma sanayini güçlendirme çabaları, bu alanda ihracat yapacak noktaya gelmesi de ABD’de kaygıyla izleniyor.

Diğer yandan, Türkiye’nin PKK-PYD-YPG terör örgütüne yönelik operasyonlarını sıklaştırması da Ortadoğu’da PKK-YPG-PYD öncülüğünde kukla bir devlet kurmak isteyen ABD’yi rahatsız ediyor.

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İşte tüm bunlar göz önüne alındığında ABD, Türkiye’de Ak parti’nin iktidardan uzaklaştırılması gerektiğine inanıyor.

Bunu FETÖ terör örgütünün darbe girişimiyle başaramadılar, daha sonraki ekonomik ambargo hamleleri de bekledikleri sonucu vermedi.

Şimdi ise yerel seçim öncesinde bir kez daha ekonomik kriz çıkartarak iktidarı hırpalamak, seçimde başarısız olmasını sağlamak peşindeler. Yerel seçimde başarısız olacak Ak Parti’nin güç kaybedeceğini, erken seçime gitmek zorunda kalacağını tahmin ediyorlar.

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Özetleyecek olursam, Trump’ın açıklamasının ekonomik hayatımızda yeni bir “kramp” yaratma düşüncesiyle yapıldığını sanıyorum.

Aman dikkat! ABD gibi dost ve müttefik düşman başına!