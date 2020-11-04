ABD seçimlerinde bahisler Trump’a döndü

ABD, (DHA)- ABD’de tarihi Başkanlık seçimleri tüm hızıyla devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden için yapılan ‘Kim Kazanır?’ bahislerinde ibre Trump’a döndü.

Amerikan halkı, 46’ıncı başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Ülkede tüm hızıyla devam eden seçimlerde ‘Kim Kazanır?’ başlığıyla açılan bahislerde ibre Donald Trump’a döndü. Daha önce yüzde 57,4 Joe Biden-yüzde 42,1 Donald Trump olarak belirlenen bahislerde Trump’ın oranı yüzde 63,7’ye yükselirken; Biden’ın oranı ise yüzde 35,8’e geriledi.

İNGİLTERE’DE BİR KİŞİ TRUMP’A 5 MİLYON DOLAR BAHİS OYNADI

Öte yandan, İngiltere’de ismi açıklanmayan bir kişinin Donald Trump’ın seçimleri kazanma ihtimaline 5 milyon dolar (42 milyon 339 bin TL) bahis oynadığı belirtildi. Söz konusu kişinin bahsi kazanması durumunda 15 milyon dolar kazanacağı bildirildi.