ABD Savaş Gemisi, Tayvan Boğazı’ndan geçti

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ABD, (DHA) – ABD Donanması, dün açıklama yaparak donanmaya ait USS Chung-Hoon adlı muhribin, Tayvan Boğazı’ndan geçtiğini duyurdu.

ABD Donanması, 7’nci Filo’ya ait USS Chung-Hoon adlı güdümlü füzeyle donatılmış muhribinin, dün Tayvan Boğazı’ndan geçiş yaptığını açıkladı. Geçişin, uluslararası hukuka uygun olarak rutin bir geçiş olduğu vurgulanırken Çin’in kıta deniz sahanlığına girmediği ifade edildi. Açıklamada şunlara yer verildi;

“Gemi, herhangi bir kıyı Devletinin karasularının ötesindeki Boğaz’daki bir koridordan geçmiştir. Chung-Hoon’un Tayvan Boğazı’ndan geçişi, ABD’nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik taahhüdünü gösteriyor. Birleşik Devletler ordusu, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçar, yelken açar ve faaliyet gösterir.”

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TAYVAN GERİLİMİ

Tayvan Boğazı, Çin devleti anakarasıyla Tayvan Adası arasında 180 kilometre uzunluğunda bir boğazdır. Çin hükümeti, Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğunu belirtirken ABD ise Tayvan’ı ayrı bir ülke olarak benimseyerek savunma dahil olmak üzere bir çok konuda destekliyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle yükselen ABD-Çin gerilimi, geçen yıl Ağustos ayında ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesiyle doruk noktasına ulaştı.

Çin ordusuna ait savaş uçakları zaman zaman Tayvan hava sahanlığına girerken ABD savaş gemileri ise Tayvan Boğazı’ndan geçiyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2022 yılının son gününde yeni yıl mesajını içeren ulusa sesleniş konuşması yaparak “Tayvan Boğazı’nın her iki yakasındaki insanlar bir ve aynı ailenin üyeleridir. Boğaz’ın her iki yakasındaki yurttaşlarımızın, Çin ulusunun kalıcı refahını ortaklaşa geliştirmek için bir amaç birliği içinde birlikte çalışacaklarını içtenlikle temenni ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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