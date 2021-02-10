ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Cemhan ŞEN- Nedim BAYHAN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen ABD Donanması’na ait 75 borda numaralı ‘USS Donald Cook’ adlı füze destroyeri, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi’nden saat 17.00’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ABD Donanması’na ait 75 borda numaralı ‘USS Donald Cook’ adlı füze destroyeri, saat 19.00 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan ‘Nara Burnu’nu döndükten sonra, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden havanın kararmasına yakın bir zamanda geçen ABD savaş gemisi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

ABD savaş gemisine, boğazdan geçişi sırasında 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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