ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, kapalı alanların sık havalandırılması gerektiğini söyleyerek, "Vücut yeterince nemli havayı teneffüs edemediği için burun gölgesi olmak üzere akciğerlere kadar giden kuru hava bu bölgede kuruluğa ve mukozanın hasarlanmasına yol açıyor. Bu da viral enfeksiyonların daha kolay oluşmasına, bulaşmasına ve hastalanmamıza yol açıyor" dedi.