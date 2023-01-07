ABD Meclis Başkanlığı görevi Cumhuriyetçi Parti’den Kevin McCarthy’nin oldu

- Reklam -

ABD, (DHA) – Nancy Pelosi’den boşalan ve ABD Meclis Başkanlığı olarak bilinen ‘Meclis Sözcülüğü’ görevi, 15’inci oylama sonucunda 216 çoğunluk oyunu alan Cumhuriyetçi Parti’nin California Kongre Üyesi Kevin McCarthy’nin oldu.

ABD Kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde meclis başkanı seçmek için yapılan en fazla oylama turu 1860 yılında, ‘köleliğin kaldırılması tartışmalarının’ ortasında yapılmış ve 44 tur oylama sonucunda meclis başkanı seçilebilmişti. O tarihten bu yana en fazla oylama turu dün yapıldı ve California Eyaletinin 20’nci bölgesini temsil eden Kongre Üyesi Kevin McCarthy, 15’inci oylama turu sonrasında 418 oyun 216’sını alarak Meclis Başkanı oldu. Demokrat parti adayı Hakeem Jeffries ise 212 oy aldı.

BİDEN YÖNETİMİ YASAMA KONUSUNDA SORUN YAŞAR MI?

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçilerin 222, Demokratların 212 sandalyesi bulunuyor ve bu durum, ABD basınında yasama konusunda Başkan Joe Biden liderliğindeki Demokrat Partili ABD yönetimi için bazı zorluklar çıkartacağı şeklinde yorumlanmıştı. Öte yandan 2023 yılına ait 1.7 trilyon dolarlık ‘ABD hükümeti finansmanı torba yasa tasarısı’ Aralık ayının son günlerinde hızla iki meclisten de geçirilmiş ve Biden hükümetinin haracayacağı bütçe onaylanmıştı.

CUMHURİYETÇİ PARTİ KENDİ İÇİNDE SORUN YAŞADI

15 turluk oylamalar sırasında Matt Gaetz gibi bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri, McCarthy’nin başkanlığına itiraz ederek zaman zaman boş oy kullanmış hatta Donald Trump’ı aday göstererek Trump’a oy atmıştı. Gaetz, Kevin McCarthy’nin meclis başkanlığını kazanması sonrasında “Bu asla benimle veya Kevin McCarthy ile ilgili olmadı. Bu Amerikan halkıyla ilgiliydi. Amerika, Temsilciler Meclisi kurallarının bu korkunç torba yasa tasarısı gibi bir şeyin bir daha asla geçmesine izin vermeyeceğini bilmek istiyor” açıklamasını yaptı.

McCarthy’nin başkanlığını bloke eden bir başka Cumhuriyetçi Parti Kongre Üyesi olan Lauren Boebert, Cumhuriyetçilerin meclis başkanlığı kazanması sonrasında yazılı bir açıklama yaparak “Kongre bozuldu. Para harcama şeklimizden Pelosi’nin konsolide gücüne ve Başkanlığa kadar, bozuldu ve Meclis muhafazakarları bunu düzeltmek için çalışıyor” açıklamasını yaptı.

KEVİN MCCARTHY KİMDİR?

California’da bir itfaiyecinin oğlu olan McCarthy, işçi sınıfı bir ailede büyüdü ve 2006 yılında ilk defa seçilerek Kongre’ye girdi. İş insanı olan Kevin McCarthy, sıfırdan kurduğu şarküteri dükkanını satarak elde ettiği parayla California Eyalet Üniversitesi’nde yüksek öğrenimini tamamladı ve politikaya atıldı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -