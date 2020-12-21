ABD, Küba merkezli 3 şirketi ‘engellenenler listesine’ ekledi

ABD, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba merkezli 3 şirketi Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi’ne alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Bugün ABD, OFAC’ın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi’ne Küba merkezli askeri üç şirket ekledi. Küba hükümetine veya ordusuna orantısız bir şekilde fayda sağlayan ekonomik uygulamaları sona erdirmeye kararlıyız” dedi.

NİKARAGUA’DA HÜKÜMETTEN 3 KİŞİYE YAPTIRIM

Öte yandan Pompeo, Nikaragua’da Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümetinden 3 kişiye yaptırım kararı alındığını ifade ederek, “ABD, Ortega rejiminin yolsuzluğunu ve insan hakları ihlallerini mümkün kılan üç Nikaragua hükümeti içerisindeki kişiye yaptırım kararını onayladı. Nikaragua halkının demokrasiyi yeniden kurma mücadelesini destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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