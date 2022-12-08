ABD ile Rusya, basketbol oyuncusu Griner ile Viktor Bout’u takas etti

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ABD, (DHA) – ABD Başkanı Joe Biden bugün açıklama yaparak Rusya’da tutuklu olan ve uyuşturucu madde yağı bulundurmaktan 9 yıl hapis cezasına çaptırılan basketbol yıldızı Brittney Griner’ın ABD’de silah tüccarlığı suçundan hapis yatan Rus vatandaşı Viktor Bout ile takas edildiğini duyurdu.

Başkan Biden açıklamasında “Birkaç dakika önce Brittney Griner ile konuştum. O güvende. Uçakta. Eve geliyor” ifadelerini kullandı. Griner’ın Birleşik Arap Emirliği’nden ABD’ye gelen bir uçakta olduğu belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı basına konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rus vatandaşı Viktor Bout’un, Griner karşılığında takas edildiğini doğruladı.

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