ABD Hazine Bakanı, Kongre’yi uyardı: ABD, 19 Ocak’ta yasal borç limitine ulaşacak

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ABD, (DHA) – ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün ABD Kongresi’ne mektup gönderip ABD’nin 19 Ocak Perşembe günü yasal borç limitine ulaşacağını ve ardından temerrüde düşmemek için ‘olağanüstü önlemlere’ başvuracağı konusunda uyardı. Yellen’ın mektubu doğrultusunda Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre’nin derhal karar alıp Demokratların kontrolündeki hükümetin para harcamasına olanak sağlaması isteniyor.

Yasal borç limiti, ABD’nin Sosyal Güvenlik, sağlık sigortası ve askeri maaşlar dahil olmak üzere mevcut yükümlülüklerini ödemek için borç alabileceği yasal sınırdır ve mevcut borç limiti yaklaşık 31,4 trilyon dolardır. ABD Hazine Bakanı Yellen ABD Kongresi’nin derhal harekete geçmesi konusunda uyardığı mektubunda, hükümetin ödünç almaya yetkili olduğu borç limitinin 19 Ocak Perşembe günü yasal sınıra ulaşacağını belirtip bu tarihten sonra olağanüstü önlemler alacaklarını belirtti. Bakan Yellen, alacağı ‘olağanüstü önlemlerin’ hükümetin sadece geçici bir süre para harcamasına izin vereceğini ve bunun da sadece geçmişte yaptığı mevcut yasal yükümlülükleri finanse etmesine olanak tanıyacağının altını çizdi.

Hazine Bakanının uyarı mektubundan sonra Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre’nin, Demokratların kontrolündeki hükümetin para harcamasını sağlamak için yasal borç limitini yükseltmesi veya askıya alması bekleniyor.

‘KÜRESEL FİNANSAL İSTİKRARA ONARILAMAZ ZARAR VEREBİLİR’

Bakan Yellen mektubunda şu ifadelere yer verdi;

“Ancak olağanüstü önlemlerin kullanılması, hükümetin yükümlülüklerini yalnızca sınırlı bir süre için yerine getirmesine olanak tanır. Bu nedenle, Kongre’nin borç limitini artırmak veya askıya almak için zamanında harekete geçmesi kritik öneme sahiptir. Hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmedeki başarısızlığı ABD ekonomisine, tüm Amerikalıların geçim kaynaklarına ve küresel finansal istikrara onarılamaz zararlar verebilir.”

KONGREDEKİ CUMHURİYETÇİ PARTİ ÜSTÜNLÜĞÜ

ABD Kongresi, Aralık 2021’de federal borç limitini yaklaşık 31,4 trilyon dolara çıkarmış ve bu da ABD hükümetinin aldığı kararlar doğrultusunda para harcamasına izin vermişti. ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nden oluşan ABD Kongresi, son seçimlerden sonra Cumhuriyetçilerin kontrolüne geçmiş, geçen günlerde ise Demokrat Nancy Pelosi’nden boşalan Meclis Başkanlığına uzun süren oylama sonucunda Cumhuriyetçi Kevin McCarthy seçilmişti.

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