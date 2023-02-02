ABD, Filipinler’deki 4 askeri üssün daha kullanım iznini aldı

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ABD, (DHA) – ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’ın Filipinler ziyareti kapsamında, ülkedeki 4 askeri üssün kullanım izni ABD’ye verildi. Bu kararla birlikte ABD, Pasifik Okyanusu ülkesi Filipinler’de toplam 9 askeri üsse erişim sağladı.

Karar, ABD Savunma Bakanı Austin’in bugün Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos’u ziyaretinin hemen ardından duyuruldu. İki ülke arasında daha önce imzalanan Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında alınan kararla birlikte ABD’nin Filipinler’de kullanım izni aldığı askeri üs sayısı 9’a çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı açıklamasında daha önce erişim sağlanan 5 askeri üsle ilgili “ABD, EDCA kapsamındaki beş tesiste altyapı yatırımları için 82 milyon doların üzerinde kaynak ayırmıştı ve bu yatırımların yerel Filipin topluluklarında ekonomik büyümeyi ve iş yaratmayı desteklemesinden gurur duyuyor” denildi. Öte yandan Pasifik Okyanusu’ndaki etkinliğini artıran ABD, Çin ile güvenlik anlaşması imzalayan Solomon Adaları’nda büyükelçilik açtığını duyurmuştu.

BABA-OĞUL DEVLET BAŞKANI

Devlet Başkanı Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, ülkeyi 1965 ile 1986 yılları arasında yöneten Ferdinand Marcos’un tek oğludur. Baba Marcos, 86’daki son seçimlerin ardından çıkan olaylardan ve ülkede artan gerginlikten sonra 25 Şubat 1986’da ülkeden ayrılarak ABD eyaleti olan Hawaii’ye gitmişti. Marcos, 28 Eylül 1989’da burada yaşama veda etti.

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