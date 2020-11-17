ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camii’ni ziyaret ediyor

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,DHA ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eşi Susan Pompeo ile Fatih’te bulunan Rüstem Paşa Camii’ni ziyaret ediyor. Pompeo’ya eşlik eden Susan Pompeo camiye yeşil başörtüsü ile girdi.

İstanbul’a gelen Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaretinin ardından Fatih’te bulunan Rüstem Paşa Camii’ne geldi. Pompeo’ya eşi Susan da eşlik etti. Susan Pompeo camiye yeşil başörtüsü ile girdi. Mike Pompeo, Türkiye’yi ziyaret amacını soran gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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