ABD ile Venezuela arasındaki siyasi kriz büyüyor.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ABD’li diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemesinin sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Amerikalı diplomatların çekilmeyeceği açıklaması yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı: “ABD, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sürdürecek ve bu ilişkiyi bizim diplomatik temsilciliklerimizi ülkesine davet eden geçici Başkan Guaido hükümeti üstünden sağlayacaktır. ABD, eski Başkan Nicolas Maduro rejiminin, ABD ile diplomatik ilişkileri koparma ya da diplomatlarımızı istenmeyen kişi lan etme konusunda yasal yetkiye sahip olduğunu düşünmüyor.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanımasının sonrasında kriz başlamış bunun üzerine Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Amerikalı diplomatların Venezuelalı 72 saat içersinde terk etmelerini istemişti.