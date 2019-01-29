Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’te ABD’den ayrılan Venezuelalı diplomatları ağırladı. Ağırlama programında konuşan Maduro, “ABD, Citgo’yu Venezuela’dan çalarak, illegal yollarla ilerlemek istiyor” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD’nin ülkenin petrol şirketleri PDVSA ve Citgo’ya yaptırım kararı almasına dair, “ABD, Citgo’yu Venezuela’dan çalarak, illegal yollarla ilerlemek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri’ne mesajımız her zaman bir olmuştur: Diyalog, saygı, Venezüella’ya müdahalesizlik; ancak Washington’dan gelen yanıt her zaman aynıydı: Aşağılama, küçümseme ve saldırganlık. ABD’nin yaptırımları bir soygundur. ABD’ye karşı gerekli yasal girişimlerimiz olacak” dedi.

“MÜZAKEREYE BİR KEZ DAHA HAZIRIM”

Muhalefete de seslenen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, “Tüm Venezuela muhalefetiyle müzakere, diyalog ve uzlaşı için bir kez daha hazırım, tek bir amaç ile: Barış, anlayış, karşılıklı tanıma” diye konuştu.

