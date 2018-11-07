ABD’nin terör örgütü PKK’nın Kandil’deki 3 yöneticisinin başına toplam 12 milyon dolar ödül koyması bizim zekamızla dalga geçmek anlamına geliyor.

Sen PKK’nın kolu PYD-YPG’ye binlerce tır silah ver, onları subaylarınla eğit, Münbiç’te onlarla ortak devriye faaliyeti yürütmeye başla, sonra da “Ben terörle mücadelede NATO’daki müttefikim Türkiye’nin yanındayım. PKK’nın 3 yöneticinin başına ödül koydum” açıklamasını yap!

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Sadece Türkiye değil tüm dünya “Trump talihsizliği” yaşıyor.

Sürekli gerilim politikası izleyen, hak hukuk tanımayan, birkaç saat içinde görüş değiştiren, ne yapacağı belli olmayan güvenilmez bir liderle karşı karşıyayız.

Geçenlerde bir karikatür gördüm.

Trump, ünlü bilim adamı Einstein’le sohbet ederken bir ara “İki kere iki dört eder üstat” diyor.

Bunun üzerine Einstein, “Aman Tanrım! Bugüne kadar öğrendiğim her şey galiba yanlış. İki kere iki demek ki dört etmezmiş” diye düşünüyor.

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Sonuç olarak, Trump öncülüğünde ABD’nin aldığı kararlara, verdiği sözlere kesinlikle itibar etmemeli, kendi ulusal çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa onu yapmalıyız.

ABD’deki ara seçimden çıkan sonuç Trump’ın hareket alanını kısmen daralttı. Buna rağmen başkanlığı yürütmesinin önünde bir engel yok. Yol haritamızı bu somut tablonun ışığında belirlemek zorundayız