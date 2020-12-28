ABD Başkanı Trump, Kovid-19 yardım paketi yasa tasarısını imzaladı

ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, onaylamakta karşı çıktığı Kovid-19 yardım paketi yasa tasarısını imzaladı. Onaylanan anlaşmayla birlikte ülkedeki milyonlarca kişi, 600’er dolarlık işsizlik yardımı alabilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce karşı tutum gösterdiği Koronavirüs (Kovid-19) yardım paketi yasa tasarısını onayladı. Trump, attığı imzayla, milyonlarca ABD’li işsizlik yardımı ödemesi alacak. Söz konusu 900 milyar dolar tutarındaki yardım paketi, zorlu müzakereler ve karşılıklı ödünlerin ardından ABD Kongresi tarafından onaylanmıştı. Tasarıda, yılda 75 bin dolardan az kazanan ABD’lilere tek seferlik 600’er dolar ödeme yapılması öngörülüyor. ABD Başkanı Trump, ise 2 biner dolar ödenmesini istediğini açıklamıştı ancak Kongre’deki Cumhuriyetçiler bu değişikliğe onay vermemişti. Öte yandan, ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden da, Trump’ın yasayı imzalamayı geciktirmesi halinde, bunun “yıkıcı sonuçları” olacağını ifade etmişti.