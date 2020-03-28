ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüs salgınına karşı Çin ile birlikte çalışacaklarını açıkladı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü ifade etti. Trump “Çin çok şeyler yaşadı, virüsü çok iyi anladılar” dedi.  

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