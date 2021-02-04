ABD Başkanı Biden: ABD artık Rusya’nın agresif eylemlerine boyun eğmeyecek

ABD, (DHA)- ABD Başkanı Joe Biden, bugün ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığı’na gerçekleştirdikten sonra ABD’nin dış politikasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Biden, “ABD, artık Rusya’nın agresif eylemleri karşısında boyun eğmeyecektir” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin dış politikasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı düzenleyen Biden, ABD’nin Rusya’nın agresif eylemleri karşısında boyun eğmeyeceğini ifade etti. Biden bunu telefon konuşması yaptığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de ilettiğini belirtti.

ÇİN İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

ABD Başkanı Biden, ABD’nin Çin ile birlikte ülkesinin çıkarlarına uyduğu sürece çalışmaya hazır olduğunu belirtti. ABD-Çin ilişkileri, eski Başkan Donald Trump döneminde olumsuz yönde etkilenmişti. Öte yandan Biden, Suudi Arabistan’a bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruması konusunda yardımının süreceğinin altını çizdi.

“YEMEN’DEKİ SAVAŞ ARTIK BİTMELİ”

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Biden yönetiminin ABD tarafından Yemen’de 6 yıldır süren savaşta Arap askeri koalisyonuna verdiği askeri, siyasi ve lojistik yardımları sona erdireceğini duyurdu. Biden düzenlediği basın toplantısında “Yemen’deki savaş artık bitmeli” dedi. ABD’de Donald Trump yönetimi, Mart 2015’ten bu yana Arap askeri koalisyonuna askeri, siyasi ve lojistik destek veriyordu.

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