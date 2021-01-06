ABD Başkan Yardımcısı Pence’ten Trump’ın çağrısına yanıt

ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence’e seçim sonuçlarına itiraz etme çağrısı yapmıştı. Söz konusu çağrıya Pence, “Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği “Amerika’yı Kurtar” adlı mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence’e çağrıda bulundu. Trump’ın “Seçim sonuçlarına itiraz et, doğru olanı yap” çağrısına Pence’ten yanıt geldi. Başkan Yardımcısı Pence, “Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor” dedi. Pence, Seçiciler Kurulu’nda oylara itiraz etme gibi bir yetkisinin olmadığını vurgulayarak, “ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmadı” ifadelerini kullandı.
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