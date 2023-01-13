ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Biden’ın gizli dosyalarını soruşturması için özel savcı atadı

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ABD, (DHA) – ABD Adalet Bakanı Merrick B. Garland, dün Başkan Joe Biden’ın ‘Başkan Yardımcısı’ olduğu dönemde ofis ve evinde bulunan gizli devlet belgeleri soruşturmak üzere bağımsız çalışacak ‘özel savcı’ atadı. Böylelikle ABD’de hem önceki Başkan hem de görevdeki Başkan, gizli devlet belgeleriyle ilgili soruşturma altına alınmış oldu.

Adalet Bakanı Garland açıklamasında, daha önce Adalet Bakanlığı’nda savcı olarak çalışmış Robert K. Hur’un, Başkan Biden’ın ‘Başkan Yardımcısı’ olduğu dönemde ofisinde ve özel konutunda bulunan gizli devlet belgeleriyle ilgili soruşturmayı yürüteceğini duyurdu. Bahsi geçen özel belgeler, Biden’ın Penn Biden Diplomasi Merkezi’ndeki özel ofisinde ve Wilmington kentindeki özel konutunda keşfedildiği basına yansımış ve ilgili haberler Beyaz Saray tarafından teyit edilmişti. Bakan Garland atamayı “Özel Danışman düzenlemeleri uyarınca, bir Özel Danışman atanmasının kamu yararına olduğu sonucuna vardım” ifadelerini kullanarak duyurdu.

ESKİ VE GÖREVDEKİ ABD BAŞKANI, GİZLİ BELGELERDEN SORUŞTURMA ALTINDA

ABD Adalet Bakanı Garland, 18 Kasım 2022’de Eski Başkan Donald Trump’ın gizli belgeleri evine götürme ve 6 Ocak başkent isyanıyla ilgili soruşturmalarını yürütmek üzere yine bir ‘özel savcı’ atamıştı. Özel Savcı Jack Smith, Trump’ın yeniden Başkanlık Adayı olacağını açıklamasıyla Adalet Bakanlığı ile Başkanlık arasında gelecekte çıkar çatışması yaşanmaması için göreve getirilmişti. Dünkü atamayla, ABD’nin hem önceki Başkanı hem de görevdeki Başkanı, devlete ait gizli belgelerin özel mülkiyetlerinde bulunması üzerine soruşturma altına alınmış oldu.

ÖZEL SAVCI UYGULAMASI

ABD’de ‘özel danışmanlar’ eski adıyla özel savcılar, görevdeki savcıların Adalet Bakanlığı’nın üstü olan makamları soruşturarak çıkar çatışması yaşanmaması ve bağımsız soruşturma yürütebilmesi için atanan özel yetkili avukatlardır.

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