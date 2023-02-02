ABD, 30 yıl aradan sonra Solomon Adaları’nda büyükelçilik açtı

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ABD, (DHA) – ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Solomon Adaları’nın başkenti Honiara’da 30 yıl aradan sonra ABD Büyükelçiliğinin açıldığını duyurdu. Eski Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, geçen yıl Solomon Adaları’nın ziyaret etmiş, Çin ile Solomon Adaları arasında ticaret anlaşmalarının yanı sıra güvenlik anlaşması imzalanmıştı.

ABD’nin Solomon Adaları Büyükelçiliği, 5 yıl boyunca görev yapmış ve ardından 1993’te diplomatik görevlerdeki küresel azalmanın bir parçası olarak kapanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, elçiliğin açılmasıyla iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin güçleneceğinin altını çizerek bölgeye daha fazla diplomatik personel yerleştirileceğini belirtti.

Blinken ayrıca elçilikle beraber Pasifik ülkeleriyle daha fazla ilişki kurmak, ABD programlarını ve kaynaklarını sahadaki ihtiyaçlarla birleştirmek ve insanlar arası bağlar kurmak amacında olduklarını vurguladı. Büyükelçiliğin açılışını 27 Ocak’ta Solomon Adaları hükümetine bildirdiklerini belirten Bakan Blinken, Russell Comeau’nun yeni ABD’nin Honiara Büyükelçiliği’nde ‘geçici ABD Maslahatgüzarı’ olarak hizmet vereceğini kaydetti.

Geçici ABD Maslahatgüzarı Comeau ise bugünkü açılışta yaptığı açıklamada “Solomon Adaları’ndaki ABD Büyükelçiliği, ABD hükümetinin kritik bir ortakla Hint-Pasifik ortaklığını geliştirmeye devam edeceği kilit bir platform olarak hizmet edecek” dedi.

ÜLKENİN ÇİN İLE TEMASLARI

Öte yandan Eski Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, geçen yıl Solomon Adaları’nı da kapsayan Pasifik ülkeleri turuna çıkmış daha sonra Çin ile Solomon Adaları arasında güvenlik anlaşması imzalanmıştı. Bunun yanı sıra yine geçen yıl Solomon Adaları hükümeti, Solomon Adaları Ulusal Geniş Bant Altyapı Projesi (SINBIP) kapsamında Huawei/Çin Liman Mühendisliği Şirketi’nin 161 baz istasyonu kulesi inşa edeceğini açıklamıştı. Projenin, yüzde bir faiz oranıyla Çin Exim Bankası’ndan yaklaşık 448,9 milyon Çin Yuanı (66 milyon dolar) tutarında, 20 yıl vadeli imtiyazlı kredi ile tamamen finanse edileceği belirtilmişti.

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