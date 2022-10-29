ABB’YE BİR ÖDÜL DAHA: ANKARA “SAĞLIK VE KALİTELİ YAŞAM” İLE “NİTELİKLİ EĞİTİM” KATEGORİLERİNDE İLK SIRADA

- Reklam -

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı tarafından düzenlenen “İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma Endeksi” çalışması kapsamında “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” ile “Nitelikli Eğitim” kategorilerinde 30 büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte hayata geçirdiği insan odaklı projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

ABB İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV)yerel yönetimler için hazırladığı “İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma Endeksi”nde “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” ile “Nitelikli Eğitim” kategorilerinde 30 büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.

- Reklam -

İNGEV, insani gelişmede başarı gösteren büyükşehir ve il belediyelerine çevrim içi bir lansman ile ödüllerini verdi.

81 KENT YARIŞTI

ABB Başkanı Mansur Yavaş adına ödülü alan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, “Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedefleri bütün dünyada 2030 yılına kadar nasıl bir belediyecilik sistemi belirlediğini ve özellikle insani gelişim açısından hangi hedefleri öncelikli olarak ortaya koyması açısından son derece önemlidir. Başkanımızın deyişiyle ‘Ankara’nın zenginleşmesi ve bunun sürdürülebilir bir kalkınma programı çerçevesi içerisinde yapılması en büyük projemizdir.’ Bu çerçevede sürdürülebilir kalkınma hedefleri Sayın Mansur Yavaş belediyeciliğinin en önemli kıstaslarından biridir” dedi.

İNGEV tarafından her yıl 30 Büyükşehir kapsamında sürdürülen bu çalışmada bu yıl 51 kent de dâhil edildi. Araştırma İGE/SKA İller modeli kapsamında 9 kategori ve 519 göstergede modellendi. Araştırmanın veri seti olarak; merkezi ve yerel-resmi kurumlardan edinilen veriler, belediye faaliyet raporlarının taranması sonucunda oluşturulan göstergeler, belediyelerin iletişim kanallarıyla gerçekleştirilen gizli vatandaş anketleriyle ortaya çıkan sonuçlar kullanıldı.