ABB’NİN “YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ” EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Başkentte her can değerlidir” anlayışı ile sokak canlarına yönelik örnek projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığının düzenlediği “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak canlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlatan ABB, ilçe belediyeleriyle de iş birliği yaparak sokak canlarına yönelik besleme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirli aralıklarla hayvanseverlere “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” eğitimleri veriliyor.

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YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ SERTİFİKASI VERİLECEK

2022 yılının son “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” eğitimi Yenimahalle’deki BELMEK binasında gerçekleştirildi.

87 hayvanseverin katıldığı eğitimlerle ilgili bilgi veren ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sokaklar hayvanlarına yönelik sahadaki en büyük paydaşlarımız olan yerel hayvan koruma gönüllülerine yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. 87 kursiyerimiz var. Eğitimler tamamlandıktan sonra kursiyerlerimiz sertifika ve kimliklerine kavuşacak. Eğitim kapsamında hayvanları korumak, belediyelerin ve bakanlığın bu kapsamdaki görev ve yetkileri, sahada hayvan besleme, hayvan davranışları, hayvanlarda ilk yardım ve hayvan ırklarını tanımaya yönelik bilgilendirme yapıyoruz.”

“AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK”

Hayvanlarda ilk yardım eğitimini veren Doç. Dr. Oytun Okan Şenel ise eğitimlerle vatandaşlara çok büyük bir sorumluluk yüklendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimiyim. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bu proje kapsamında çok fazla eğitim verdik ama 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde vatandaşlara çok önemli bir misyon yükleniyor. Bu eğitim ile elde edilecek yetki aslında bu misyonun yerine getirilmesi için bir araç. Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu eğitimleri büyük bir titizlikle yaparak bu amaca büyük katkı sağlıyor. Bu kapsamda ilk yardım eğitimi verdik. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Acil yardıma muhtaç olan hayvanların bir sağlık kuruluşuna ulaştırılana kadar ki süreçte neler yapılması konusunda bir bilgilendirme yaptık.”

Eğitime katılan hayvansever Seda Nur Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Çok güzel bir eğitim. Yaralı bir hayvan gördüğümüzde neler yapabileceğimizi öğrendik. Haklarımızın neler olduğunu öğrendik. Teşekkür ederiz” diye konuşurken, bir diğer hayvansever Kumsal Namruz ise, “Bu eğitimle birlikte haklarımızı öğrendim. Ankara Büyükşehir Belediyesine bu konuda çok teşekkür ediyorum. Her telefon açtığımızda yanımızda oluyorlar” dedi.