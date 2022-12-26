ABB’NİN KONSERVATUVAR VE GÜZEL SANATLAR HAZIRLIK KURSLARI BAŞLIYOR

- Reklam -

Başkentli gençleri sanata yönelik eğitim ve etkinliklerle buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları” düzenleyecek. Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek hazırlık kurslarına 1-18 Ocak 2023 tarihleri arasında başvurulabilecek.

Ankara’yı sanatın ve sanatçının Başkenti yapmak için çeşitli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli gençleri sanata yönelik eğitim ve etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

ABB’nin eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, konservatuvara hazırlanan gençler için ücretsiz “Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları” düzenlemeye başlayacak.

- Reklam -

Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek kurslara 1-18 Ocak 2023 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

MÜZİKTEN GÖRSEL TASARIMA…

Uzman eğitmenlerin vereceği dersler enstrüman alanında piyano, gitar, keman, bağlama; görsel tasarım alanında ise heykel, seramik, grafik tasarım, iç mimarlık, moda tasarımı bölümlerine yönelik olacak.

Haftada 3 gün ve 10’ar kişilik sınıflarda verilecek kurslardan; enstrüman alanında 12-24 yaş, görsel sanatlar alanında ise 12-18 yaş aralığındaki gençler yararlanabilecek.

Kurstan yararlanmak isteyenler; Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’ne bizzat giderek başvuruda bulunabilecek ve (0312 507 37 30) numaralı telefondan da bilgi alabilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, kayıt ve kesin kayıtlarını şu tarihlerde yaptırabilecek;

-Başvuru tarihi: 1-18 Ocak 2023

-Ön Eleme: 19-20 Ocak 2023

-Kesin Kayıt: 23 Ocak 2023

-Adres: Osmanlı Aile Yaşam Merkezi, Aşağı Eğlence, Yüksel Caddesi. Keçiören

-Bilgi için Telefon: 0312 507 37 30