ABB’NİN KONSERVATUVAR VE GÜZEL SANATLAR HAZIRLIK KURSLARI AÇILDI

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Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla yeni projeleri hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı Aile Yaşam Merkez bünyesinde “Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları”nı hizmete açtı. Tamamen ücretsiz olacak hazırlık kurslarının açılışında ise Başkent Üniversitesi sanatçılarından Başak Tatar, Berkcan Akıncı ve Gülüm Ötenel, mini bir konser gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği amacıyla yeni projelerini hayata geçirirken kenti sanat ve sanatçının da başkenti yapma yolundaki çalışmalarını da sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Osmanlı Aile Yaşam Merkezi bünyesinde “Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları” vermeye başladı. İlk başvuruların 1-18 Ocak 2023 tarihleri arasında alınmasının ardından ön elemeyi de geçen adayların kesin kayıt işlemleri de başladı.

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AÇILIŞ KONSERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’nde ücretsiz kursların ilk dersinden önce ise Başkent Üniversitesi sanatçılarından Başak Tatar, Berkcan Akıncı ve Gülüm Ötenel tarafından mini bir konser gerçekleştirildi.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, konser öncesi şunları söyledi: “Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’mizde bugün bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk kez konservatuar ve güzel sanatlara hazırlık kursuna başlıyoruz. Müzik, bağlama, gitar, piyano, keman, resim-heykel ve seramik bölümlerinde 200 öğrencimiz bu kurslara katılacak ve bir yıl boyunca hazırlık kursları alacaklar.”

TOPLAM 200 ÖĞRENCİ KURSTAN YARARLANACAK

Kurslara kayıt yaptıran toplam 200 öğrenci; enstrüman alanında piyano, gitar, keman ve bağlama; görsel sanatlar alanında ise resim-heykel, seramik, grafik tasarımı, iç mimarlık ve moda tasarımı alanlarında uzman eğitmenler tarafından eğitim alacak. Haftada 3 gün ve onar kişilik sınıflarda verilecek kurslardan; enstrüman alanında 12-24 yaş, görsel sanatlar alanında ise 12-18 yaş aralığındaki gençler kurstan yararlanabilecek.