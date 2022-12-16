ABB’NİN KADIN ÇALIŞMALARINA HEM TEŞEKKÜR HEM ÖDÜL

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Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi” kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan rehber için teşekkür belgesi verildi. Ayrıca ABB’nin “Mor Haritam” uygulaması da Sosyal Demokrasi Vakfı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele alanında en iyi uygulama seçildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çeşitli projelere imza atmaya devam ediyor.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı’nın desteği, Türkiye İş Adamları Derneği’nin (TÜSİAD) iş birliğiyle yürütülen “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violance – BADV)” projesi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesine hazırladıkları rehber için teşekkür belgesi verildi.

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Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi’nin, proje kapsamında hazırladıkları rehber onaylanarak 8 Mart 2022 tarihinde Dünya Kadınlar Günü’nde hayata geçirilmiştir. Sürdürülen proje; belediye dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddete karşı önlem ve destek yollarını içerirken, hazırlanan rehber ile belediyede şiddete maruz kalan kadınlar için kurumsal destek mekanizmaları oluşturuldu.

Proje kapsamında belediye çalışanlarının şiddete karşı farkındalığı artırılırken rehber ile şiddete uğrayan kadın çalışanlara da tam destek sistemi hayata geçirildi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ALANINDA EN İYİ UYGULAMA: MOR HARİTAM

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından düzenlenen ödül töreninde Türkiye’deki belediyeler arasında ‘kadına yönelik şiddetle mücadele alanında sunulan en iyi uygulama’ dalında ABB’nin “Mor Haritam” projesi en iyi uygulama seçildi.

Ülke geneli birçok büyükşehir, il ve ilçe belediyesinin başvurduğu programda 389 proje birbiriyle yarıştı. Kentsel hizmetlerde kadınların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, toplumsal statülerini yükseltmek, korumak, sorunlarının çözülmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak ve kadınların toplumun her alanında güçlenmesine katkı sunmak amacıyla hazırlanan en iyi uygulamalar 13 kategoride ödüllendirildi.