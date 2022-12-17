ABB’DEN YKS VE LGS’YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN MOTİVASYON SEMİNERİ

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilere yönelik “Başarı Yolculuğu-Sınavı Kim Kazanır?” konulu seminer düzenledi. Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Eğitim ve Kariyer Danışmanı İsmail Yolcu tarafından verilen seminere, toplam 400 öğrenci katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘öğrenci dostu’ uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilere yönelik “Başarı Yolculuğu-Sınavı Kim Kazanır?” konulu seminer düzenledi.

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SEMİNERLERE TOPLAM 400 ÖĞRENCİ KATILDI

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Eğitim ve Kariyer Danışmanı İsmail Yolcu tarafından iki ayrı noktada gerçekleştirilen seminerlere; Yahyalar Aile Yaşam Merkezi’nde YKS’ye hazırlanan 250 öğrenci, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde ise LGS’ye hazırlanan 150 öğrenci ile birlikte toplam 400 öğrenci katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Şube Müdürlüğü Proje Sorumlusu AysunHasdemir, “LGS ve YKS’ye girecek öğrencilerimiz için motivasyon sağlamak, onlara sınav sürecinde destek olmak amacıyla başarı semineri düzenledik. Sınav sürecinde Başkentli öğrencilerin başarı seviyesini artırmak için çalışmalara devam ediyoruz” derken, Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Eğitim ve Kariyer Danışmanı İsmail Yolcu da şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu güzel sosyal sorumluluk projesi kapsamında dün Yahyalar AYM’de YKS’ye girecek öğrencilerle birlikteydik, bugün de Kuşcağız AYM’de LGS’ye girecek öğrencilerle birlikteyiz. Biz çocuklarımıza sınavın öncesi ve sonrasının da çok önemli olduğunu anlatıyoruz. Zaten çocuklar çok mutlular ve keyifliler. Çünkü sınavın son 1 gün, 1 hafta ve 1 ay öncesinde değil bugün olduğu gibi aralık ayından itibaren çocuklara bu gönüllü hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün sınavdan önce sınavın sadece sınav anında kazanılmayacağını, sınavdan çok önce harekete geçmenin önemli olduğunun altını çizdik.”