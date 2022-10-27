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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Her Çocuğa Sanat” projesi ile dezavantajlı yüz çocuğu müzikle tanıştırmaya hazırlanıyor. Çocuk Sanat Dostları Topluluğu’nun katkılarıyla hayata geçirilecek projenin tanıtımı, 29 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Başkentte hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yüz dezavantajlı çocuğu müzikle tanıştırmaya hazırlanıyor.

Çocuk Sanat Dostları Topluluğu’nun katkılarıyla hayata geçirilecek “Her Çocuğa Sanat” projesi kapsamında 25’i çello, 25’i keman ve 50’si koro olmak üzere 8 yaşındaki toplam 100 çocuğa müzik eğitimi verilecek.

EĞİTİMLER BİR YIL SÜRECEK

“Her Çocuğa Sanat” projesiyle; Ankara’nın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocuklara sanat eğitimi verilecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının yürüteceği proje kapsamında seçilen 100 çocuk, profesyonel eğitmen ve akademisyenler tarafından eğitilecek. Bir yıl boyunca haftada 3 gün gerçekleştirilecek eğitimlerin ardından, çocuklar sahneye çıkarak, Başkentlilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Her sene yapılması planlanan proje sayesinde çocukları müzik, dans, resim gibi sanat dalları ile tanıştırıp çocukların edinecekleri kazanımları tüm yaşamları boyunca etkin olarak kullanabilmeleri amaçlanıyor.

PROJENİN TANITIMI 29 EKİM’DE YAPILACAK

Projenin tanıtımı 29 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te Altındağ Gençlik Merkezi’nde “Cumhuriyetin 100. yılına doğru 100 çocuğu sanatla buluşturuyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek. Programda Devlet Opera ve Balesi Allegra Ensemble Grubu da bir yaylı orkestra dinletisine imza atacak.