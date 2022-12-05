ABB’DEN “TÜRK DÜNYASINDA HUKUK, DİPLOMASİ VE ŞEHİRCİLİK” KONFERANSI

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı “Türk Dünyasında Hukuk, Diplomasi ve Şehircilik” isimli konferansa ev sahipliği yaptı. AKK Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda gerçekleşen konferansta, alanında uzman akademisyenler konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar’ın moderatörlüğünde “Türk Dünyasında Hukuk, Diplomasi ve Şehircilik” isimli konferans gerçekleşti.

Çok sayıda üniversiteli gencin de katıldığı konferans kapsamında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Okur ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Koç konuşmalarını gerçekleştirdi.

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YORGANCILAR: “BU PROGRAMLARA DEVAM EDECEĞİZ”

Konferansın moderatörlüğünü yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar programla ilgili şu bilgileri verdi:

“Bugün ‘Türk Dünyasında Hukuk, Diplomasi ve Şehircilik’ konusunu tartışacağız. Ülkemizin çeşitli yerlerinden 3 akademisyen hocamız katılım sağladılar. Aile Yaşam Merkezleri ve üniversiteli gençlerle Türk dünyasını tartışacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra bu tarz bilimsel aktivitelere de ağırlık vereceğiz. Gündemin önemi ile ilgili akademisyenleri davet ederek üniversite öğrencilerinin katılımıyla da bu programlara devam edeceğiz.”

Konferans, soru ve cevapların alınmasının ardından düzenlenen plaket takdimi ile sona erdi.