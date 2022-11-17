ABB’DEN OKULLARDA AFET FARKINDALIK VE TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, başta deprem olmak üzere Türkiye’de sıkça görülen afetlere karşı farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile AFAD okullarda; afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla “Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimi” veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte 7’den 70’e afet bilinci ve farkındalığı oluşturmak için eğitim programları düzenlenmeye devam ediyor.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile AFAD, Başkentin hem merkez hem de çevre ilçelerindeki okullarda “Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimi” gerçekleştiriliyor. Eğitimde; öğrenciler ile öğretmenlere afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimlerle toplamda 11 bin 600 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

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DEPREM TATBİKATI YAPILIYOR

ABB’nin okullarda devam ettirdiği “Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimleri”nin bu haftaki adresi Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Eğitimlerde; afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı olarak anlatıldı. Ayrıca eğitimlerde “Deprem Anı Çök Kapan ve Tutun” tatbikatı da yaptıran AFAD görevlileri, öğrencilerin merak ettiği soruları da tek tek yanıtladı.

Biyoloji Öğretmeni Öznur Aydınat, “Aldığımız eğitim hem bizim hem de öğrencilerimiz için çok faydalı oldu. Normalde depremi sanki hayatımızda hiç yokmuş gibi yaşıyoruz. Hâlbuki deprem bölgesinde yaşıyoruz ülke olarak… O yüzden sadece deprem ve seli, felâketi olduğunda hatırlamak yerine böyle her an başımıza gelebilecekmiş gibi farkındalık oluşturulması adına çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

BAŞKENTLİLER AFETLERE KARŞI BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Toplum çapında farkındalık oluşturarak vatandaşları afetlere hazır hâle getirmek istediklerini belirten Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, şunları söyledi:

“Afet farkındalık yılında başlattığımız eğitim çalışmalarını bu kez Milli Eğitim İl Müdürlüğüyle yaptığımız protokol kapsamında Ankara’nın dört bir yanında taşrada ve merkez okullarda gerçekleştiriyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimini birinci sıraya aldık. Bu konuda yaygın bir eğitim kampanyası yürütüyoruz. İstedik ki geleceğimiz olan bütün çocuklarımız afetler konusunda temel bilgilerle ve temel duyarlılıkla büyüsünler. Özellikle geçtiğimiz yıl başlattığımız ve farklı sosyal gruplara, farklı paydaşlara afet farkındalık eğitimlerini Ankara’nın saygın üniversitelerin eğitim fakültelerinin desteğini alarak içeriğini kapsamlarını geliştirdik. Yeni eğitimlerin içerisinde doğa bilgisi, doğa sevgisi, iklim bilinci gibi afet farkındalık süreçlerinin bütünleşik paydaşları olan çok farklı konularda bu bütünleşik bünyeye ekledik. Buna katkı yapmak bizim gibi bütün yerel yönetimlerin görevi olduğunu düşünüyoruz.”