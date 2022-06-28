ABB’DEN KİTAPSEVERLERİ SEVİNDİRECEK ‘İSTASYON KÜTÜPHANE’ DİKİMEVİ ANKARAY’DA AÇILDI

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kitap okuma alışkanlığını artırmaya yönelik projelerini sürdürüyor. EGO Genel Müdürlüğü de raylı sistemleri kullanan vatandaşların seyahatlerini kitap okuyarak değerlendirmesi amacıyla Kızılay Metro İstasyonu’ndan sonra ikinci temalı kütüphaneyi Dikimevi ANKARAY İstasyonu’nda hizmete açtı.

26 yıldır atıl durumdaki alan kütüphaneye dönüştürülürken, Başkentliler ücretsiz kitap hizmetinden yararlanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te okuma alışkanlığını artırmak amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

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EGO Genel Müdürlüğü, “Al, Oku, Bırak” sloganıyla Kızılay Metro İstasyonu’ndan sonra ikinci temalı kütüphaneyi öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu ANKARAY Dikimevi İstasyonu’nda hizmete açtı.

26 YILDIR ATIL DURUMDAKİ ALAN KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

ANKARAY Dikimevi Metro İstasyonu’nda 26 yıldır atıl durumda bulunan alan yeniden dizayn edilerek modern bir kütüphaneye dönüştürüldü.

“ANKARAY Kitap İstasyonu” adıyla hizmete açılan kütüphane, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ders ve hikâye kitapları, romanlar, ansiklopediler ve dergilerin yer aldığı 5 bin kitap kapasiteli kütüphaneye çalışma masaları da konulurken, Başkentliler T.C. kimlik numaraları ve telefon numarasıyla kayıt yaptırarak ücretsiz kitap alabilecek.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Serdar Yeşilyurt, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Metro Destek Hizmetleri Şube Müdürü Zeliha Kaya, Mimar Esra Altan’nın da katıldığı ANKARAY Kitap İstasyonu açılışına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Amaçlarının raylı sistemlerde seyahat eden vatandaşları kitap okumaya teşvik etmek olduğunu söyleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Raylı Sistem İstasyonlarımızda mini kütüphaneler projesine başlarken amacımız kitap okuma oranının düşük olduğu ülkemizde, vatandaşlarımızı okumaya teşvik etmek, en azından metro seyahatlerinde kitap okuyabilmelerine imkân sunmaktı. Vatandaşlarımızın sanki evindeki kütüphanesinden kitap alıyormuş gibi rahatça ve hemen ulaşabileceği bir ortam sağlayarak, 1-2 durak ya da daha uzun durak mesafelerde yapacakları yolculuklarında daha keyifli ve verimli zaman geçirmelerini sağlamak istedik. İlk mini kütüphanemizden güzel dönüşler aldık ve bu dönüşlerin de teşvikiyle yeni kütüphaneler oluşturma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.”

KİTAPLARA ÜCRETSİZ ERİŞİM

Başkentliler kütüphaneden aldıkları kitapları bir aylık okuma süresinin ardından iade ederek yeni bir kitap için başvuru yapabilecek.

Proje vatandaşların kitaplara kolay erişmesine destek olurken, raylı sistemlerde geçen seyahat süresinin daha verimli kullanılmasına da katkı sağlayacak. ANKARAY Kitap İstasyonu’nda 7’den 70’e tüm vatandaşlar, kendi yaşlarına uygun kitaplara ücretsiz şekilde ulaşabilecek. Temalı özelliğe sahip kütüphane sessiz ve huzurlu bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilere de açık olacak

KİTAP BAĞIŞI KABUL EDİLECEK

EGO Genel Müdürlüğü; ANKARAY Kitap İstasyonu ve EGO Metro Kitap İstasyonu için kitap bağış kampanyası da başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yayınlarının da yer verildiği kütüphanelerde, vatandaşlar tarafından bağışlanacak kitaplar da ayrıca kabul edilecek. Bağışlanan kitaplar incelendikten sonra bilgisayar kaydı alınıp kurum kaşesi basılarak okuyucuların hizmetine sunulacak.

Kitap bağışını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Alkaş, “Vatandaşlarımız istedikleri takdirde kütüphanemize, her yaş grubuna uygun kitap bağışı yapabilirler. Elbette burada yer alacak kitaplar, titizlikle incelenerek vatandaşlarımızla paylaşılacak. Bugünün anısına ben de kütüphaneye birkaç kitap hediye etmek istiyorum” dedi.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Serdar Yeşilyurt da yeni proje hakkında düşüncelerini, “Dikimevi’nde açtığımız bu alanın tamamı duvarlarla kapalıydı. 26 senedir kapalı bir ortamdı ve tesadüfen burayı bularak kütüphane olarak değerlendirdik. Güzel bir çalışma oldu. Kütüphanemizde 5 bine yakın kitabımız var. Geçen sene ilkini açtığımız Kızılay Metro İstasyonu’ndaki kütüphanemizde 3 bin 500 kitabımız okundu” sözleriyle paylaştı. Kitapları inceleyen Başkentliler de hayata geçirilen hizmet için Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Tuğrul Şenyücel : “Kütüphaneyi gezdim ve çok beğendim, faydalı olacağına da eminim.”

-Köksal Öcal: “Kütüphaneyi çok beğendim, mükemmel olmuş. Ankara’da çok kitapevi var ama özellikle metroda bir kitap istasyonun açılması çok güzel. Kitap okuyan biri olarak buraya kitap bağışlamayı da düşünüyorum.”