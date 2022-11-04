ABB’DEN KADIN İSTİHDAMINA DESTEK: OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ KURSLARININ İKİNCİSİ TAMAMLANDI

- Reklam -

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Altındağ Halk Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” kursunun ikincisi tamamlandı. Toplamda 380 saat süren eğitimleri tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Başkentte hayata geçirdiği uygulamalarla kadınların hayatlarını kolaylaştıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların istihdamına katkı sağlayacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Ankara’da eğitimli ve nitelikli bakıcı yetiştirmek için harekete geçen ve bu doğrultuda Altındağ Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak proje yürüten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” kursunun ikincisini de tamamladı.

- Reklam -

EĞİTİMİ TAMAMLAYANLARA BAŞARI SERTİFİKASI VERİLDİ

Kursta; katılımcılara çocukların gelişimsel özelliklerini ayırt etme, etkinliklerle çocukların gelişimini destekleme ile buna uygun gelişimsel etkinlikler planlama ve bu konudaki temel bilgiler anlatıldı.

Başkentte kadın istihdamını artırmak ve annelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği bakıcıların yetiştirilmesi için Altındağ Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 380 saat süren eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerlere başarı sertifikası verildi.

Eğitimlerin ikincisini tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, “Mansur Başkan’ımızın bizzat kendi düşündüğü ve önemsediği projenin ikincisini tamamladık. Biz okul öncesi çocukların eğitimine Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük önem veriyoruz. Göreve geldiğimizde Ankara’da okul öncesi öğretimle ilgili çocuk etkinlik merkezleri hiç yoktu. Şu anda sayısı 17’ye çıktı ve binin üzerinde çocuğumuza burada hizmet veriyoruz. Buraların sayısını önümüzdeki süreçte daha da artırmak istiyoruz” dedi.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Yüksel Özbek Coşkun da çocuk gelişiminde önemli rol oynayacak eğitimlerin önemine dikkat çekerek, “380 saat süren eğitimlerin hem etkinlik hem de teorik kısmını tamamladık. Kadınlara böyle bir eğitim ortamı sağladığı için Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.