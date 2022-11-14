ABB’DEN DÜZCE DEPREMİ’NİN YIL DÖNÜMÜNDE ANLAMLI TATBİKAT

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Ankara Büyükşehir Belediyesi 12 Kasım Düzce Depremi’nin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anmak ve farkındalık yaratmak için deprem tatbikatı düzenledi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile Ankara İtfaiyesi koordinasyonunda düzenlenen tatbikat sonrası depremde hayatını kaybedenler saygı duruşu ile anıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi meydana gelebilecek doğal afetlere karşı farkındalık yaratmak ve vatandaşları bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile Ankara İtfaiyesi, 12 Kasım Düzce Depremi’nin 23’üncü yıl dönümünde deprem tatbikatı düzenledi. Büyükşehir Belediyesinin Ragıp Tüzün Caddesi’ndeki BELMEK ve İş Sağlığı Güvenliği binasında düzenlenen tatbikatta vatandaşlara deprem anında yapılması gerekenler anlatılırken, depoda mahsur kalan bir vatandaş itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

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DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Tatbikat sonrası Düzce Depremi’nde hayatını kaybedenler saygı duruşu ile anıldı.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek sözlerine başlayan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Ancak deprem ülkemizin gerçeği, hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bütün birimlerimizi doğal afetlere karşı hazırlıyoruz, tatbikatlar yapıyoruz” derken, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler ise şunları söyledi:

“Düzce Depremi’nde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Çok üzgünüz ancak üzülmek yetmiyor. Toplumu her an Türkiye’nin gerçeği afetlere karşı hazırlıklı hâle getirmek gerekiyor. Bugün yaptığımız tatbikatla kendi personelimizin bu yöndeki eğitimlerinin pratiğini de yapmış olduk. İstiyoruz ki vatandaşlarımız afetler konusunda belirli bir bilinç seviyesine ulaşsın. Bunun için tatbikatların önemi çok fazla.”

Ankara İtfaiyesi olarak doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olduklarını belirten Ankara İtfaiyesi Genel Koordinatörü Levent Çeri de“Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinin katıldığı İş Sağlığı Güvenliği Müdürlüğünün organize ettiği 12 Kasım Düzce Depremi’ni hatırlatma, anma ve Türkiye’de deprem farkındalığını yaratmak için bu tarz tahliye programlarıyla bir yandan da kendi ekiplerimizi dinamik hâle getiriyoruz. Bu sayede halkımızı da bilinçlendiriyoruz. Allah bir daha böyle felaketlere uğratmasın. Depremde hayatını kaybedenlere de rahmet diliyoruz” diye konuştu.