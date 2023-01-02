ABB’DEN BİR SOSYAL TESİS DAHA: HAYMANA AİLE YAŞAM MERKEZİ YÜKSELİYOR

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlilerin yaşam kalitesini artırmak için kent genelinde yaptığı aile yaşam merkezlerinin sayısını artırıyor. Yaklaşık 6 bin 670 metrekarelik alana inşa edilen; 120 kişilik konferans salonu, bilgisayar salonu, spor salonları, okuma salonları, oyun salonları ve sınıfların yer aldığı Haymana Aile Yaşam Merkezi’nin inşaatının yüzde 60’ı tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi insan odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yaşlılar lokalinden BELMEK’lere kadar çok sayıda sosyal tesisle Başkentlilerin yaşam kalitesini artırmak, onları spora teşvik etmek ve mesleki kurslar sayesinde sertifika almalarını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de Haymana ilçesi Medrese Mahallesi’ne yeni bir aile yaşam merkezi kazandırmaya hazırlanıyor.

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SPOR SALONUNDAN OYUN ALANINA KADAR PEK ÇOK DONATI YER ALACAK

16 milyon 600 bin TL ihale bedeliyle yapımına başlanan projenin fiziki çalışmaları yüzde 60 oranında tamamlandı.

Yaklaşık 6 bin 670 metrekarelik alana inşa edilen proje kapsamında 3 katlı merkezde 22 araçlık kapalı ve 12 araçlık açık otopark yer alacak. Ayrıca merkezde, konferans ve bilgisayar salonu ile spor, okuma ve oyun salonları da olacak.