ABB’DEN BAŞKENTLİ ÇİFTÇİLERE MAZOT DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi mazot desteği sağlayacağı çiftçiler için başvuru sürecini başlattı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden 18 Şubat 2022 tarihine kadar online ortamda başvuruları almaya devam edecek. Mazot desteğinden yararlanabilmek için çiftçilerin ‘Çiftçi Belgesi (ÇKS) ve Traktör Ruhsatı’ ile başvuru yapması gerekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlık yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclis gündemine mazot desteğinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından çiftçilere mazot desteği süreci başlatıldı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı http://baskenttarim.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden başvuruları almaya başladı.

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BAŞVURULAR İNTERNET ORTAMINDA ALINIYOR: SON BAŞVURU TARİHİ 18 ŞUBAT 2022

Başkent’te kırsal kalkınma hamlesi başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Yerel yönetimler bazında Türkiye’nin en kapsamlı ‘Çiftçilere Mazot Desteğine’ başlıyoruz. Kararımızı destekleyen meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Üreticimizin ekonomik krizin altında ezilmesine izin vermeyeceğiz” sözleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunmasından kısa bir süre sonra internet ortamında çiftçilere online başvuru imkanı sağlandı.

Pandemi sürecinde internet ortamında alınan başvurular için çiftçilerin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Destekleme Başvuru Merkezi üzerinden ‘Çiftçi Belgesi (ÇKS) ve Traktör Ruhsatı’ ile başvuruda bulunabilecek. 12 Ocak 2022 tarihi itibarıyla başlayan başvuru süreci 18 Şubat 2022 saat 17.00’ye kadar devam edecek.