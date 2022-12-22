ABB’DE BİR İLK: BAŞKENTLİ ÇOCUKLARIN YUVASI ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZLERİ

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Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentin 9 ilçesinde hizmete açtığı Çocuk Etkinlik Merkezleri, 36-66 ay aralığındaki miniklere yuva olmaya devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 650 çocuğun yararlandığı toplam 17 merkez; 07.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 9 ilçede hizmete açtığı 17 Çocuk Etkinlik Merkezi kapılarını Başkentli ailelere açmaya devam ediyor.

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi öğünüyle sağlıklı beslenme programının uygulandığı merkezler, 07.30-18.00 saatleri arasında tam zamanlı olarak hizmet veriyor.

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TOPLAM 650 ÇOCUK YARARLANIYOR

Çocukların bedensel ve ruhsal gelişimini desteklemek, kentin farklı noktalarındaki fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmak amacıyla açılan merkezlerden; 2022-2023 eğitim öğretim yılında 650 çocuk yararlanıyor.

Grup sorumluları, yardımcı bakım elemanları ve uzman personel kadrosuyla; çocukların kendini yönetme ve düşünme becerilerini geliştirmesi için eğitimlerine devam eden merkezlerde, yaratıcılığı ön plana çıkaran, demokratik tutum ve davranışların gelişmesine katkıda bulunan eğitim anlayışına yönelik çeşitli programlar bulunuyor.

Çocukların yaş gruplarına uygun etkinlik sınıflarından oyun odalarına, sağlık odasından yemekhaneye kadar birçok özelliği bünyesinde barındıran merkezlerde; erken çocukluk çalışmaları ile farklı branşlarda dersler de veriliyor.

‘TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI’ COŞKUYLA KUTLANDI

Çocuk Etkinlik Merkezlerinde eğitim alan çocuklara yerli ürünlerin tüketilmesine karşı farkındalık kazandırılması amacıyla “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar; meyve figürlü kıyafetlerle şarkılar söyleyip şiirler okurken, tahıllardan meyve ve sebzelere, yöresel yiyeceklerden antika standına kadar hazırlanan mini bir sergi ile yerli malını kutladı.

      ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpçu, “Çocuklarımızla farklı farklı etkinlikler ve çalışmalar yaptık. Çocuklarımızın yerli malını tanımasını, tutumlu olmanın önemini bilmelerini, yerli malı barkodu ne demektir, Türk malı ne demektir bunların logolarını tanımalarını amaçladık. Ülkemizde yetişen meyvelerimiz, sebzelerimiz ve ülkemizde yetişen şeyleri tüketimimizin neden önemli olduğuna dair çalışmalar yaptık. Çocuklarımız evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyorlar ve şiirler okudular, şarkılar söylediler” dedi.

Çocuk Etkinlik Merkezlerinin ilçe ve adresleri ise şöyle;

           İLÇE BİRİM ADI                          BİRİM ADRESİ
  AKYURTAKYURT ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİBeyazıt Mah. 9 Mayıs 90 Cad. No:1 Akyurt
ALTINDAĞALTINDAĞ ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİZiraat Mah.Altındağ Cad. No: 31 Dışkapı/Altındağ
ÇANKAYAAHMETLER ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİKültür Mah.Libya Cad. Çaldıran Sokak No:20 Kolej
ÇAYHANE ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİBüyükesat Mah. Çayhane Sok. No: 29
İŞÇİ BLOKLARI ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİÇukurambar Mah. 1471 Sok No:7/A Çukurambar
SELİMİYE ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİAyrancı Mah. Selimiye Cad. No: 4
ÇUBUKÇUBUK ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİYıldırım Beyazıt Mah. Ankara Bulvarı No: 149 Çubuk
ETİMESGUTELVANKENT ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİAtakent Mah. Elvankent Banka Blokları Konutları Küme Evleri No:349/A
KEÇİÖRENESERTEPE ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİEsertepe Mah. Şehit Mustafa Erciyes Caddesi No: 3 (Esertepe Rekreasyon Alanı içi)
OSMANLI ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİAşağı Eğlence Mah. Adnan Yüksel Cad. No: 2 Etlik
KUŞCAĞIZ ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİKuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. No:273
MAMAKÜREĞİL ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİÜreğil Mah. 1163. Sok. No: 5/1
YENİMAHALLEBATIKENT ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİİlkyerleşim Mah. 1890 Cad. No:39 Batıkent
İLKYERLEŞİM ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİİlkyerleşim Mah. 1872. Sok. No:50 Batıkent
ŞENTEPE ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİGüventepe Mah. Demirdağ Cad. No: 1 Şentepe
SİNCANORTAPINAR ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİFevzi Çakmak Mah.70.Cad. Ortapınar Toki Blokları H2 Blok No: 5/49 Yenikent
SİNCAN ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİYunus Emre Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:14 (Harikalar Diyarı İçi)
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