ABB’DE BİR İLK: BAŞKENTLİ ÇOCUKLARIN YUVASI ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZLERİ

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Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentin 9 ilçesinde hizmete açtığı Çocuk Etkinlik Merkezleri, 36-66 ay aralığındaki miniklere yuva olmaya devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 650 çocuğun yararlandığı toplam 17 merkez; 07.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 9 ilçede hizmete açtığı 17 Çocuk Etkinlik Merkezi kapılarını Başkentli ailelere açmaya devam ediyor.

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi öğünüyle sağlıklı beslenme programının uygulandığı merkezler, 07.30-18.00 saatleri arasında tam zamanlı olarak hizmet veriyor.

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TOPLAM 650 ÇOCUK YARARLANIYOR

Çocukların bedensel ve ruhsal gelişimini desteklemek, kentin farklı noktalarındaki fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmak amacıyla açılan merkezlerden; 2022-2023 eğitim öğretim yılında 650 çocuk yararlanıyor.

Grup sorumluları, yardımcı bakım elemanları ve uzman personel kadrosuyla; çocukların kendini yönetme ve düşünme becerilerini geliştirmesi için eğitimlerine devam eden merkezlerde, yaratıcılığı ön plana çıkaran, demokratik tutum ve davranışların gelişmesine katkıda bulunan eğitim anlayışına yönelik çeşitli programlar bulunuyor.

Çocukların yaş gruplarına uygun etkinlik sınıflarından oyun odalarına, sağlık odasından yemekhaneye kadar birçok özelliği bünyesinde barındıran merkezlerde; erken çocukluk çalışmaları ile farklı branşlarda dersler de veriliyor.

‘TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI’ COŞKUYLA KUTLANDI

Çocuk Etkinlik Merkezlerinde eğitim alan çocuklara yerli ürünlerin tüketilmesine karşı farkındalık kazandırılması amacıyla “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar; meyve figürlü kıyafetlerle şarkılar söyleyip şiirler okurken, tahıllardan meyve ve sebzelere, yöresel yiyeceklerden antika standına kadar hazırlanan mini bir sergi ile yerli malını kutladı.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpçu, “Çocuklarımızla farklı farklı etkinlikler ve çalışmalar yaptık. Çocuklarımızın yerli malını tanımasını, tutumlu olmanın önemini bilmelerini, yerli malı barkodu ne demektir, Türk malı ne demektir bunların logolarını tanımalarını amaçladık. Ülkemizde yetişen meyvelerimiz, sebzelerimiz ve ülkemizde yetişen şeyleri tüketimimizin neden önemli olduğuna dair çalışmalar yaptık. Çocuklarımız evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyorlar ve şiirler okudular, şarkılar söylediler” dedi.

Çocuk Etkinlik Merkezlerinin ilçe ve adresleri ise şöyle;

İLÇE BİRİM ADI BİRİM ADRESİ AKYURT AKYURT ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ Beyazıt Mah. 9 Mayıs 90 Cad. No:1 Akyurt ALTINDAĞ ALTINDAĞ ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ Ziraat Mah.Altındağ Cad. No: 31 Dışkapı/Altındağ ÇANKAYA AHMETLER ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ Kültür Mah.Libya Cad. Çaldıran Sokak No:20 Kolej ÇAYHANE ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ Büyükesat Mah. Çayhane Sok. No: 29 İŞÇİ BLOKLARI ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ Çukurambar Mah. 1471 Sok No:7/A Çukurambar SELİMİYE ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ Ayrancı Mah. Selimiye Cad. No: 4 ÇUBUK ÇUBUK ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ Yıldırım Beyazıt Mah. Ankara Bulvarı No: 149 Çubuk ETİMESGUT ELVANKENT ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ Atakent Mah. Elvankent Banka Blokları Konutları Küme Evleri No:349/A KEÇİÖREN ESERTEPE ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ Esertepe Mah. Şehit Mustafa Erciyes Caddesi No: 3 (Esertepe Rekreasyon Alanı içi) OSMANLI ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ Aşağı Eğlence Mah. Adnan Yüksel Cad. No: 2 Etlik KUŞCAĞIZ ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ Kuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. No:273 MAMAK ÜREĞİL ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ Üreğil Mah. 1163. Sok. No: 5/1 YENİMAHALLE BATIKENT ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ İlkyerleşim Mah. 1890 Cad. No:39 Batıkent İLKYERLEŞİM ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ İlkyerleşim Mah. 1872. Sok. No:50 Batıkent ŞENTEPE ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ Güventepe Mah. Demirdağ Cad. No: 1 Şentepe SİNCAN ORTAPINAR ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ Fevzi Çakmak Mah.70.Cad. Ortapınar Toki Blokları H2 Blok No: 5/49 Yenikent SİNCAN ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ Yunus Emre Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:14 (Harikalar Diyarı İçi)