ABB YENİ BİR PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yeni bir Psikolojik Danışma Merkezi kurulması için harekete geçti.

Ulus’ta 1940’lı yıllarda yapılan ve uzun yıllar Giysi Merkezi olarak kullanılan binada bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başlandı. 2023 yılının Şubat ayında tamamlanması hedeflenen binada dezavantajlı gruplara da psikolojik destek verilecek.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yeni bir Psikolojik Danışma Merkezi’ni hizmete almak için harekete geçti.1940’lı yıllarda yapılan ve uzun yıllar boyunca Giysi Merkezi olarak kullanılan tescilli bina, Psikolojik Danışma Merkezi olarak hizmete açılacak. Ulus’ta bulunan binada bakım, onarım ve tadilat çalışmaları başladı.

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“ULUS’TA PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ İHTİYACI VARDI”

Projeye ilişkin bilgi veren Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şöyle konuştu:

“İçerisinde bulunduğumuz bu bina 1940’lı yıllarda yapılmış tescilli bir bina. Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait… Bina uzun yıllar giysi dağıtma merkezi olarak kullanılmış. Fakat Ulus’ta sosyolojik yapı değişti. Bu yüzden Ulus’ta bir psikolojik destek merkezine ihtiyaç duyuluyordu. Bunun üzerine hemen projesini hazırladık. Tescilli bina olduğu için Ankara Koruma Kurulu’ndan onaylattık. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız ile birlikte çalıştık. Biz Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı olarak bu binayı yeniden hazırlayıp, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza teslim edeceğiz. Şubat 2023’te binamızı tamamlamayı hedefliyoruz.”