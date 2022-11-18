ABB MUHTARLARI DİNLEMEYE DEVAM EDİYOR

- Reklam -

Ortak akıl ilkesi ile Başkentlilerle Ankara’nın yönetimi hakkında görüş alışverişinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Haymanalı muhtarlarla bir araya geldi. “Muhtarlar Müzakere Ediyor” programı kapsamında 16’ncısı düzenlenen toplantıda muhtarların sorunları dinlendi, talepleri alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin sorunlarını birinci ağızdan dinleyerek çözümler üretmek ve kentin yönetimi konusunda fikir alışverişinde bulunmak için düzenlediği “Muhtarlar Müzakere Ediyor” programına devam ediyor.

Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığının 16’ncısını düzenlediği programın bu kez konuğu Haymanalı muhtarlar oldu. Yoğun ilgi gören programda; muhtarlar sorunlarını ve taleplerini Büyükşehir Belediyesinin her biriminden toplantıya katılan yetkililere kendileri iletti.

- Reklam -

Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, şunları söyledi:

“Burada hep birlikte mahallelerimizle alakalı sorunları dinlemek için belediyemizin tüm birimleriyle yanınızdayız. Yaşanan ufak tefek sorunları çözmek için buradayız. Sizi dinlemeye geldik. Sayın Başkan’ımız Mansur Yavaş’ın da en çok önem verdiği konulardan biri. Sizlere çok değer veriyoruz.”

YAVAŞ’TAN MUHTARLARA SÜRPRİZ TELEFON

EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri ile bir araya gelen muhtarlar, mahallelerinin kronikleşen sorunlarını masaya yatırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görüntülü arama yaparak Haymanalı muhtarlara sürpriz yaptığı “Muhtarlar Müzakere Ediyor” programında; sokak hayvanlarından yeşil alanlara, kaldırımdan asfalta kadar birçok konu görüşüldü.