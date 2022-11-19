ABB KENT TARİHİNE SAHİP ÇIKIYOR: TARİHİ YAPI ÇEŞME, TÜRBE VE CAMİLER RESTORE EDİLİYOR

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Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez ve çevre ilçelerinde bulunan tarihi yapı, çeşme, türbe ve camiler için harekete geçti. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara’nın dört bir yanında tarihi eserlerin kent turizmine kazandırılması amacıyla restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin tarihi ve kültürel miras olma özelliği taşıyan değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla proje çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı hem kent merkezinde hem de çevre ilçelerde tescillenmiş tarihi yapı, çeşme, türbe ve camileri günyüzüne çıkarmak için harekete geçti. Proje kapsamında; Altındağ, Kalecik, Polatlı, Kahramankazan, Haymana, Gölbaşı, Nallıhan, Elmadağ ve Çubuk ilçelerinde bulunan tarihi çeşme, türbe ve camilerde restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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YAVAŞ: “MANEVİ DEĞERLERİMİZİ GÜNYÜZÜNE ÇIKARMAYI SÜRDÜRÜYORUZ”

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmaları sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kentimizin tarihi kültürel eserlerine sahip çıkıyor, kültür turizmini artırmayı ve manevi değerlerimizi günyüzüne çıkarmayı sürdürüyoruz. Çalışması biten birçok tarihi yapının yanı sıra; çeşme, türbe ve camilerimizdeki restorasyon çalışmalarını haziran ayında tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

CAMİ VE TÜRBELER KENTE KAZANDIRILIYOR

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Başkentin, varlığını sürdürmeye çalışan tarihi mekânlarında restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ekipler; Altındağ ilçesi Hamamönü’nde bulunan Zeynel Abidin Camisi ve Polatlı Karacaahmet Türbesi’ndeki çalışmaları tamamladı. Kalecik Kazancı Baba Türbesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar ise yakın zamanda tamamlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı ilçesindeki Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı ile Altındağ’daki Hamidiye Camisi’nin ihalesini gerçekleştirdi. Restorasyon çalışmalarının 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Kalecik’teki Yalım Mahalle Camisi, Nallıhan’daki Soğukkuyu Mescidi, Altındağ’daki Kesikbaş Türbesi ve Elmadağ’daki restorasyon çalışmaları için de yakın zamanda ihaleye çıkılacak.

ZAMANIN HAYAT KAYNAĞI OLAN ÇEŞMELER YENİLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent tarihine tanıklık eden tarihi çeşmelerde de aslına uygun olacak şekilde yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı proje kapsamında; Altındağ ilçesindeki tarihi Kağnıcıoğlu, Arslanhane ve Gecik Kadın Çeşmeleri, Elvan Camisi Çeşmesi ile Alaaddin Camisi Çeşmesi, Polatlı ilçesindeki Gedikli Çeşmesi, Kahramankazan ilçesindeki Yassıören Çamaşırhane Çeşmesi ile Haymana Çeşmesi’ndeki restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Altındağ ilçesindeki Hamidiye Çeşmesi’nin retorasyonu için ihale yapılırken; Altındağ ilçesi Emine Hanım Çeşmesi, Konuklar Çeşmesi, Hacıdoğan Çeşmesi, Altı Aylık Ayaklı Çeşmesi ve Devduran Çeşmesi ile Çubuk ilçesi Sünnü Mahallesi’ndeki Tescilli Çeşme, Hasan Mahallesi Tescilli Çeşmesi, ayrıca Kahramankazan ilçesi Soğulcak Çeşmesi’ndeki restorasyon çalışmaları ise 2023 yılında başlayacak.

ÖDEMİŞ: “GELECEK NESİLLERE AKTARMAK EN TEMEL AMACIMIZ”

Başkent tarihinde önemli yeri olan cami, türbe ve çeşmelerdeki restorasyon çalışmalarından bir kısmını tamamladıklarını bir kısmına da devam ettiklerini belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Ankara’daki tüm tarihi ve kültürel korunması gereken tescilli varlıkların restorasyonuna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sanki hep Ankara’nın kurucu merkezi olan Ulus’ta yoğunlaşmış gibi gözüküyor. 2 bin 800 yıllık Ankara tarihinin kuruluşuna ev sahipliği yapmış Roma Dönemi’ni yaşamış, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’ni yaşamış ve en son ülkemizin ve Cumhuriyet’in kuruluşuna ev sahipliği yapmış Ulus gibi bünyesinde barındırdığı tarihi, arkeolojik ve kültürel değerlerin korunması gayet tabii ki öncelikli projelerimiz arasında” dedi. Ankara’nın çevre ilçelerinde var olan tarihi yapılarda da çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Ödemiş, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Ankara’nın ilçelerinde var olan, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi ile Cumhuriyet’in erken dönemine ait olan pek çok sayıda cami, türbe ve çeşmelerin de restorasyon çalışmalarını yapıyoruz. Ankara ve çevresinde Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri ile Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait ne kadar cami, çeşme, türbe varsa onları da restore ederek hem gelecek nesillere aktarmak hem de Ankaralı hemşehrilerimizin manevi dünyasında yerleri olan bu eserleri geleceğe aktarabilmek en temel amacımız.”