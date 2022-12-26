ABB KENT GENELİNDE MENFEZ VE DERE GEÇİŞ KÖPRÜSÜ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, su taşkını ve sel felâketlerine karşı önlem almak için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı bu kapsamda; 24 ilçede toplam 201 noktada başlattığı menfez ve dere geçiş köprüsü çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başta sel ve su taşkınlarından etkilenen bölgeler olmak üzere Başkentin birçok noktasında menfez ve dere geçiş köprüsü yapımına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında; yıpranan, yetersiz kalan ya da kullanılamayacak hâle gelen menfez ve dere geçiş köprüleri yenilenirken, daha önce önlem alınmayan riskli noktalarda da vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yeni imalat çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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RİSK TAŞIYAN NOKTALARA ÖNCELİK VERİLİYOR

Fen işleri Daire Başkanlığı, ihalesi tamamlanan toplam 24 ilçedeki çalışmalarını sürdürürken, bugüne kadar 35 menfez ve 2 dere geçiş köprüsünün imalatını yaptı. 17 menfez ve 14 dere geçiş köprüsünün ise yapımı devam ediyor.

Ankara’nın 24 ilçesinde dere ve akarsu yataklarında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 116 menfez ve 17 adet dere geçiş köprüsü daha yapılacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla; merkez ve ilçelerde yer alan yollar sel gibi afetlere karşı korunurken, olası can ve mal kayıplarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.