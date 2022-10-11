ABB: Bu karar ASKİ’nin iflas ettirilmesi kararıdır

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ABB Meclisi’nde yapılan oturumda meclis kararıyla su fiyatlarına %50 indirim yapılmasının ardından Büyükşehir karara isyan etti. İndirimin belirli siyasi emeller doğrultusunda yapıldığını savunan Büyükşehir açıklamasında kararın kanunsuz olduğunu söyledi.



Son dönemde artan fiyatlardan dolayı sürekli konuşulan su fiyatlarına gelen indirim kararı Büyükşehir’i isyan ettirdi. Meclis kararı ile alınan indirim sonucunda bunun mümkün olmadığını söyleyen Büyükşehir kararın sonucunda ortaya çıkacak olan bilançoyu Ankaralılarla paylaştı.

ASKİ’nin yetkilerinin sorgulandığını söyleyen yetkililer, “Ankara’da suyun m3 maliyeti 24 TL, ücreti ise 13 TL’dir. Ayrıca sosyal yardım alan ailelere 10 tona kadar ton başı 1 TL’ye, öğrenci evlerine ise %50 indirimli su temin edilmektedir. Zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifesine yüzde 50 indirim yapılması, ASKİ’yi işlevsiz hale getirecektir” dedi.

Ankara’da yeni dönemde zam yapılmadığını ve kademeli su tarifesine geçildiğini söyleyen Büyükşehir, “ASKİ maaşları dahi ödeyemeyecek duruma getirilmeye çalışıyor” dedi ve “Bu kararla, halka yıllık ortalama 300 milyon m3 su temini sağlayan ASKİ’nin su tarife geliri yıllık yaklaşık 1.8 miyar TL olacaktır. ASKİ’nin sadece 2022 yılı elektrik ve personel gideri 2.3 milyar TL’dir. Elektrik giderlerinin 2023 yılında fiyat artışları sonucunda YAKLAŞIK 5 MİLYAR TL OLMASI BEKLENMEKTEDİR. Dolayısıyla bu gelir, ASKİ’nin sadece yıllık elektrik giderini dahi karşılayamaz durumdadır.

MECLİS’TE ALINAN BU KARAR SU İNDİRİMİ KARARI DEĞİL ASKİ’NİN İFLAS ETTİRİLMESİ KARARIDIR” sözleriyle bilançonun ne kadar ağır olduğuna dikkat çekti.

Artışların merkezi hükümetin politikalarının sonucu olduğunu belirten yetkili merciler “Tüm bu kararlar, AK Partili üyelerin çoğunluğunu oluşturduğu ABB Meclisi’nde alınmıştır. Dolayısıyla bugüne kadar sadece Meclis kararları uygulanmıştır. Belediye yönetiminin fiyat artışı yapması söz konusu değildir” dedi. ASKİ’nin şu an uygulan tarife ile 500 milyon TL kadar zarar ettiği belirtilirken yapılan bu indirim, Ankaralılar için yapılacak olan tüm hizmetleri durduracağı söylendi. Kanunsuzluk olarak tanımlanan bu kararın kesinlikle mahkemeye taşınacağı da yetkililer tarafından dile getirildi.