ABB, ‘BKM MUTFAK ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2’ EKİBİNİ AĞIRLADI    

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler 2” ekibinden Safa Sarı, Ezgi Özyürekoğlu Saka ve Metin Pıhlıs’ı “BKM Mutfak Aile Yaşamda Gençlerle Buluşuyor” programı kapsamında Yahyalar Aile Yaşam Merkezi’nde Başkentlilerle buluşturdu. Özellikle tiyatro bölümünde okuyan öğrenciler söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.

Ankara’yı kültür ve sanatın Başkenti yapmak için çeşitli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ünlü isimleri Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, “BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler 2” ekibinden Safa Sarı, Ezgi Özyürekoğlu Saka ve Metin Pıhlıs’ı “BKM Mutfak Aile Yaşamda Gençlerle Buluşuyor” programı kapsamında Yahyalar Aile Yaşam Merkezi’nde Başkentlilerle buluşturdu.

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SÖYLEŞİYE 7’DEN 70’E BAŞKENTLİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

7’den 70’e Başkentlilerin ve özellikle tiyatro bölümünde okuyan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü Proje Sorumlusu Nil Nihal Duman, “Bugün Yahyalar Aile Yaşam Merkezinde ‘BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler 2’ ekibinden Safa Sarı, Metin Pıhlıs ve Ezgi Özyürekoğlu Saka bizlerle birlikte olacak ve bir söyleşi gerçekleştirecek. BKM mutfağını Gençlerle buluşturacağız ve güzel bir söyleşi, soru ve cevaplar ile söyleşimizi tamamlayacağız” dedi.

Söyleşi öncesi Büyükşehir Belediyesi mikrofonlarına konuşan sanatçılar, heyecanlarını şu sözlerle dile getirdi:

-Safa Sarı: “Çok mutluyuz. Ankara’ya çokça geliyoruz. Beş, altı kere oyuna geldik. Seviyoruz Ankara halkını onlarda bizi seviyorlar.”

-Metin Pıhlıs: “Ankara’ya gelmeyi çok seviyoruz. Bizleri yalnız bırakmıyorlar.”

–Ezgi Özyürekoğlu Saka: “Ankara seyircisini çok seviyoruz. Onlar da bizi seviyorlar sağ olsunlar salonları dolduruyorlar. Büyükşehir Belediyesinden böyle bir davet aldığımız için de çok mutlu olduk.”