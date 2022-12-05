ABB BAŞKENTTEKİ AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANLARINI YAYINLAMAYA BAŞLADI

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, AFAD tarafından belirlenen Başkentin afet ve acil durum toplanma alanlarını ilçe ilçe resmi web sitesi ve Başkent Mobil üzerinden yayınlamaya başladı.

Dünyanın en yıkıcı doğal afetlerinden biri olan depremin en son Düzce’de kendini göstermesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte afet bilinci ve farkındalığı oluşturmak için yürüttüğü çalışmalarına hız verdi.

ABB, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirlenen afet ve acil durum toplanma alanlarının listesini yayınlamaya başladı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi internet sitesi ve Başkent Mobil uygulaması üzerinden Akyurt’tan Nallıhan’a, Şereflikoçhisar’dan Çankaya’ya kadar 25 ilçedeki toplam 1688 afet ve acil durum toplanma alanına ulaşabilecek.

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BAŞKENTLİLER KENDİLERİNE EN YAKIN TOPLANMA ALANINI GÖREBİLECEK

ABB’nin bu uygulamasıyla; Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesine girip ‘Toplanma Alanları’ sekmesine tıklayarak ya da https://www.ankara.bel.tr/toplanma-alanlariadresi üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanını konumuyla birlikte harita üzerinden görebilecekler.

Toplanma alanlarına Başkent Mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabilecek. Uygulamaya giren vatandaşlar açılan sayfada kırmızı renkli olarak eklenen ‘Afet Toplanma Alanları’ modülünden liste ve haritalara kolayca ulaşabilecek.