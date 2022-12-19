ABB BAŞKENT TARİHİNE SAHİP ÇIKACAK KÜLTÜR ELÇİLERİNİ YETİŞTİRİYOR

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Tohumluk Vakfı iş birliğiyle tarihi değerleri koruma ve yaşatma sorumluluğuna sahip, bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla başlatılan, Ankara Miras Kültür Elçileri Programı’nın beşincisi gerçekleştirildi. Başkentli çocuklar, alan ve atölye çalışmalarının ardından “kültür elçisi” sertifikası aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e Başkentliye Ankara’nın tarihi ile kültürel miraslarını tanıtmak için eğitim ve gezi programları düzenlemeye devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı ile Tohumluk Vakfı iş birliğiyle başlatılan Ankara Miras Kültür Elçileri Programının beşincisi gerçekleştirildi.

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Altındağ Çocuk Kulübü üyelerinin katıldığı programda alan ve atölye çalışmalarına katılan çocuklar program sonunda “kültür elçisi” sertifikalarını aldı.

BAŞKENTİN KÜLTÜR ELÇİLERİ HEM GEZDİ HEM DE ÖĞRENDİ

Başkentte tarihi değerleri koruma ve yaşatma sorumluluğuna sahip, bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla başlatılan Ankara Miras Kültür Elçileri programında çocuklar; ÇEKÜL Vakfı Ankara Temsilcisi Faruk Soydemir rehberliğinde Ankara Kalesi, Aslanhane Cami, Çukur Han, Çengel Han, Pilavoğlu Hanı gezerken arkeolojik, mimari ve coğrafi konular hakkında bilgilendirildi. Soydemir, minik elçilerin merak ettiği konular hakkında da sordukları soruları da tek tek yanıtladı.

Atölye çalışmasının da yer aldığı program kapsamında çocuklar Erimtan Müzesi’nde hayal güçlerini kendilerine verilen malzemelerle bileştirerek hatıra sikke bastı. Programın amacının çocuklara Ankara’nın kültürel miraslarını tanıtmak ve anlatmak olduğu söyleyen ÇEKÜL Vakfı Ankara Temsilcisi Faruk Soydemir, “Çocuklara Ankara’nın kültürel miraslarını, tanıtmak, anlatmak, onların bu bilgileri iyice öğrenmelerini, ardından bu öğrendiklerini çevrelerine, ailelerine ve arkadaşlarına anlatmalarını sağlayarak Ankara’nın birer Kültür Miras Elçisi olmalarını istiyoruz. Çocuklarımıza Ankara’nın tarihi yapılarını, kültürel mirasını geleneksel evlerin genel özelliklerini, eski evlerin nasıl yapıldığını ve yaşamın nasıl olduğunu anlatıyoruz” ifadesini kullandı.

Ankara’nın tarihi mekânlarının gelecekteki bekçilerine Ankara Miras Kültür Elçileri Eğitim Programı kapsamında isimlerine özel olarak hazırlanan ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın imzasının bulunduğu “kültür elçisi” sertifikası verilirken ABB yayınlarından oluşan hikâye kitapları da hediye edildi.

“ÇOCUKLARIMIZIN YAŞADIKLARI KENTE SAHİP ÇIKMALARINI İSTİYORUZ”

Başlatıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören ve beşincisi gerçekleştirilen Ankara Miras Kültür Elçileri Programı’nda şimdiye kadar toplam 150 çocuk eğitim aldı.

Ankara’nın tarihinde ve geçmişinde var olan tüm değerleri gençlere tanıtmak ve öğretmek istediklerini belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Bu programlarla çocuklarımızın yaşadıkları kente sahip çıkmalarını istiyoruz. Ankara Kültür Elçileri sertifikası da veriyoruz ve artık çocuklar belediyemizce tescillenmiş miras elçileri oluyor. Amacımız sadece yavrularımıza değil Ankara Miras Şantiye Gezileri programıyla Ankaralı hemşehrilerimize de Ankara’nın kuruluşundan bu yana özellikle 2800 yıllık Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde var olan uygarlık izlerini tanıtmak. Ama bir yandan da ABB olarak tarihi eserlere nasıl sahip çıktığımızı, özenle nasıl koruyup restore ederek geleceğe aktardığımızı da onlarla paylaşıyoruz. Çok yararlı bir program Ankara’nın geleceği için” dedi.