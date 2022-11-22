ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ GENÇ GİRİŞİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

- Reklam -

Silikon Vadisi modelini Başkente taşımayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Cyberpark’ın Dijital Kültürel Girişimcilik Kuluçka Merkezi Projesi kapsamında düzenlenen “Digital Culture Ideathon: Fikir Atölyesi” etkinliğine ev sahipliği yaptı. ABB Başkanı Mansur Yavaş da atölyelerde yarışma heyecanı yaşayan gençlerle bir araya gelerek yapılanlar hakkında bilgiler aldı.

Silikon Vadisi benzeri bir model oluşturarak dünya markası olma hedefiyle kentin farklı noktalarına teknoloji merkezleri kazandıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, dijital yarışmalara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma Merkezi, Bilkent Cyberpark ve TOBB Kreatif Endüstrileri Meclisi iş birliği ile Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi’nde “Digital Culture Ideathon: Fikir Atölyesi” düzenlendi.

- Reklam -

Türkiye’nin farklı şehirlerinden katılan gençler, 36 saat boyunca kültür endüstrileri temalı NFT, oyun, sinema ve animasyon ürünü tasarlamak için geceli gündüzlü hem kendileriyle hem de rakipleriyle yarıştı.

DİJİTAL ÜRÜN GELİŞTİRİCİLERİ İLE SEKTÖRE MERAK DUYANLAR FİKİR ATÖLYESİ’NDE BİR ARAYA GELDİ

ABB ev sahipliğinde düzenlenen “Digital Culture Ideathon: Fikir Atölyesi”nde 11 takım Dijital Kültürel Girişimcilik İş Modeli ve sunum eğitiminin yanı sıra birebir mentorluk destekleriyle fikirlerini geliştirerek kültürel endüstri temalı oyunlar üretti. Farklı üniversite ve şehirlerden katılan, ağırlıklı olarak çocuk oyunları üreten yarışmacılar ürünlerini jüri karşısında sunumlarla detaylı olarak anlattı.

Etkinlik sonunda jüri değerlendirilmesi ile seçilen 3 ekip dereceye girerken Ankara Teknoloji Köprüsü’nde ofis ödülleri ve fikirlerinin gelişiminde motivasyon sağlayacak para ödülleri almaya hak kazandı.

YAVAŞ’TAN GENÇLERE SÜRPRİZ

Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi’nde yarışma heyecanı yaşayan gençleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yalnız bırakmadı. Yavaş, etkinlikte üretilen oyunlar hakkında takımlardan bilgiler alırken, dijital ve teknoloji sektöründe istihdam sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen gençlere önerilerde bulundu.

Gençlerin ortaya çıkardığı ürünlerin dünya çapında yayılmasının Türkiye’ye çok büyük faydası olacağını söyleyen Yavaş, “Ankara için vizyonunuz ne derlerse bilişim derim Ankara’daki vizyonumuz. Bilişim dünyasında hayal edemediğimiz yeniliklerle karşılaşıyoruz. Bilişimin hem yaşantımızdaki konfora hem de ekonomiye yansıması lazım. Bunun da katma değeri Ankara’da üretebileceğimiz sanayi, siteler gibi veya organize sanayilerimizdeki tüm endüstriyel ürünlerin kat kat üzerinde sizin yaratabileceğiniz katma değerler. Bunun farkındayız ve biz daha fazla teşvik etmek istiyoruz. Ulus’ta yeni bir teknoloji merkezi daha açıyoruz. Ne kadar bilişim öğrencisi varsa okurken de bu işe dâhil olmasını buralarda kendilerini yetiştirmelerini arzuluyoruz. Bu konuda önleri açık ve masraftan da kaçmıyoruz” diye konuştu.

“FAALİYETLERİNİZİ BİZE BİLDİRİN BİZDE OSB’LERLE PAYLAŞALIM”

Dijital ürünlerine pazarda yer bulamadıklarını ve iş konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten gençlere OSB’ler aracılığıyla yardımcı olabileceklerini söyleyen Yavaş, “Biz OSB’lerle zaman zaman toplantı yapıyoruz. Onları sizlerden haberdar etmemiz lazım. Bundan sonra çalışmak istediğiniz, kendinizi yetiştirmek istediğiniz alanlarda gösterdiğiniz faaliyetleri buraya bildirin biz de OSB’lerle paylaşalım” dedi.

ABB Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan teknolojik ve dijital etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirterek “Yine teknoloji dolu bir hafta sonu geçirdik teknolojinin de Başkenti Ankara’da. Bugün Dijital Kültür Fikir Yarışması’nda yaklaşık 36 saat boyunca farklı 11 takım yarıştı. Genç girişimcilerimizi Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi’nde ağırladık. Güzel bir yarışma oldu ve kazananları tebrik ediyoruz. Bu tarz etkinliklerimiz devam edecek” derken Bilkent Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, “Bugün bir yarışma düzenledik. Girişimciler ekipler hâlinde buradaydı ve fikirlerini hayata geçirmek üzere bizde onlara çeşitli destekler verdik. Ekipler uyumadan çok ciddi bir efor sarf ederek iş fikirlerini hayata geçirmeye çalıştılar” ifadelerini kullandı.

GENÇ GİRİŞİMCİLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Teknolojiyi kültürle harmanlayarak dijital ürün geliştirmeye meraklı 18-29 yaş arası gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılan gençler şunları söyledi:

-Çağatay Çakmak: “Öğretmenlik mesleğini bıraktım ve girişimcilik ekosistemine dâhil oldum. Geliştirdiğimiz uygulama Dijital Fikir Atölyesi’ne uygun bir ürün ve onu daha fazla geliştirmeyi düşünüyoruz. ABB’ye de çok teşekkür ediyoruz.”

– Yiğit Alparslan: “Bursa’dan geliyorum. ABB gerçekten çok güzel bir etkinlik yapıyor. Gençlere destek olması beni cezbeden bir şey Ankara’ya bu yüzden gelmek istiyorum. Diğer belediyelere de örnek olması lazım. Genç belediyecilik dediğimiz kavram bu. Mekân seçimi çok uygun hem kendimizi hem girişimciliğimizi hem de yaratıcılığımızı geliştirmek adına güzel dizayn edilmiş bir mekân.”

-Enes Şahin: “Grubumuz ABB’nin verdiği metavers ve oyun eğitiminde kurulan bir takım. 5 arkadaş bir araya gelerek orada oyunlar üretmeye başladık. Çevrenin bize sunduğu imkânlar çok azdı. Sağ olsun ABB girişimci ruhlara destekler sunmakta. Bu desteklerin neticesinden birisi de burası. Burada bir başlangıca adım atmış olacağız. ABB’ye bu imkânı sunduğu için teşekkür ediyorum.”

-Alper Bilgiç: “Yazılım Mühendisiyim. ABB tarafından yapılan eğitimler çok güzel ve şu an ülkemizde yazılım anlamında çok büyük bir merak var. Bu şekilde katkı veriliyor olması ileride teknolojinin ilerlemesi için çok etkili olacak.”

-Pelinsu Kaleli: “Böyle bir etkinliğe ilk kez katılıyorum. Bu tarz etkinliklerin gelecek için önemli olduğunu düşünüyorum.”

-Zeynep Topuz: “Biz okuldan bir ekip kurduk ve çok heyecanlıyız devamını getirmek istiyoruz. Burayı da çok beğendik ofisleri falan gördük gözümüz parladı. Biz burada olmalıyız ve girmeliyiz diye düşündük. Eskiden bunları yapmak çok zordu anlatacak kişi bulmak bile çok zordu. Şimdi işin ehli insanlar başa geçiyor ve bir şeyler hakkında öncü olabiliyorlar ve gidip derdimizi anlatabiliyoruz. Bizim bir fikrimiz var diyebiliyoruz ve bunların kırılıyor olması bile çok mutluluk verici.”